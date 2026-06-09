Preocupación y repudio por la agresión a un árbitro en un partido de básquet femenino

Un grave hecho de violencia se registró en un partido de infantiles femenino entre Rowing y San Agustín.

La Asociación Paranaense de Básquet Femenino y el Club Ciclista Paraná emitieron este martes comunicados para expresar su repudio y preocupación por la agresión a un árbitro en un partido de la categoría infantil entre Rowing y San Agustín, en cancha del Verde.

"Como institución, repudiamos categóricamente todo acto de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos", expresó la entidad, que además informó que se encuentra abordando la situación "con la seriedad y responsabilidad que la misma requiere".

De acuerdo a lo informado, el padre de una jugadora de San Agustín entró al campo de juego del estadio Juan Baglietto una vez finalizado el encuentro y amenazó y agredió físicamente a uno de los árbitros, generando momentos de tensión entre jugadores, entrenadores y espectadores.

Luego de la intervención de personas que evitaron que la agresión pasara a mayores, efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar para controlar la situación y detuvieron al agresor.

Desde la APBF adelantaron que continuarán evaluando lo sucedido y remarcaron su compromiso con la promoción de valores que garanticen un ambiente seguro para deportistas, árbitros, entrenadores y familias.

El comunicado de Ciclista

El CCP también se expresó al respecto, ya que en sus instalaciones se registró el episodio violento. A continuación, el comunicado del Verde:

Desde el Club Ciclista Paraná expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos ayer en nuestras instalaciones, durante el partido disputado entre el Club San Agustín y el Paraná Rowing Club.

Queremos aclarar que nuestra institución únicamente facilitó las instalaciones para el partido, y lamentamos profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con el árbitro agredido.

Hacemos un llamado a la reflexión a toda la comunidad deportiva (dirigentes, familias y federaciones) para trabajar en conjunto y tomar las medidas necesarias que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte sano, formativo y basado en el respeto mutuo.