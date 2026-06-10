Argentina cayó con Serbia, pese al aporte goleador del paranaense Luciano Vicentín

A pesar del aporte del paranaense Luciano Vicentín, la selección argentina masculina de vóleibol perdió este miércoles con Serbia en el inicio de la Liga de Naciones (VNL, por sus siglas en inglés). Fue 3 a 1 en sets, con parciales de 25-23, 25-20, 25-27 y 26-24, en Brasilia. Este viernes a las 20, la segunda presentación contra Irán.

El punta receptor entrerriano aportó 17 puntos en la derrota ante los balcánicos y fue el goleador del equipo que dirige técnicamente Horacio Dileo. Sin embargo, no alcanzó para evitar la derrota en el comienzo de la competencia que se desarrolla en Brasil.

En el comienzo del partido, Serbia se despegó 8-6 con buena presión desde el servicio, pero enseguida Vicentín lastimó con su saque y Argentina lo dio vuelta 12-11. Incluso, con buen volumen de juego, los dirigidos por Dileo mejoraron la diferencia a 15-12. No obstante, Serbia reaccionó de la mano de su bloque para equilibrarlo otra vez y, finalmente, un buen saque le dio el set por 25-23.

El segundo capítulo fue dominado por Serbia en el comienzo, que con mayor poderío en ataque se despegó 8-5 y mejoró la diferencia a 13-9 ante un equipo argentino que le costó más definir. Dileo movió el banco con los ingresos de Armoa, Díaz y Ramos, pero un pasaje impreciso alejó aún más a los europeos por 16-10. Con algunas apariciones de Díaz y Armoa, Argentina mejoró hasta arrimarse 18-21, pero no alcanzó y Serbia se lo llevó 25-20.

En el tercer parcial, Serbia otra vez sacó ventajas rápidas 8-5 y la Selección nuevamente corrió de atrás y acortó distancia 11-12 hasta igualarlo en 13 con un gran bloqueo del paranaense Vicentin. Más tarde, y en un desarrollo mucho más parejo, Argentina levantó dos match ball en contra y con un bloqueo de Ramos y una contra de Díaz descontó 27-25.

Serbia empezó arriba 8-6 en el cuarto set, diferencia que mantuvo por 13-10 con una leve supremacía en ataque. Hacia el final de esta etapa, otro ace de Armoa selló la igualdad en 20 y en otro desenlace parejo lo definió Serbia por 26-24 de la mano de su bloqueo.

Los puntos de Argentina: De Cecco (1), Gómez (5), Zerba (-), Gallego (5), Martínez (6), Vicentín (17), Massimino (L). Ingresaron: López (-), Armoa (13), Sánchez (1), Ramos (3), Díaz (14),