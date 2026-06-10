“Creo que fue una temporada muy positiva”, destacó la entrerriana Nicole Tapari

Tras una destacada temporada con Obras Basket en la Liga Nacional de Básquetbol, la escolta entrerriana Nicole Tapari hizo un análisis de la campaña y destacó el crecimiento colectivo e individual que tuvo con las Rockeras. "Haciendo un balance general, creo que fue una temporada muy positiva”, indicó.

“Logramos estar entre los mejores equipos en ambos torneos y eso habla del trabajo que hicimos durante todo el año. Obviamente que está esa sensación de que estuvimos muy cerca de conseguir el título, pero también es importante valorar el camino y el crecimiento del equipo", señaló sobre el Final Four alcanzado en la primera parte del certamen y el subcampeonato en el siguiente.

Además, remarcó el orgullo que le genera lo realizado por el plantel durante toda la campaña. "Terminamos con mucho orgullo por lo que construimos, formamos un grupo muy unido, que supo afrontar buenos y malos momentos. Nos queda esa sensación de tranquilidad de haber dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido", afirmó.

Sobre las fortalezas del equipo, Tapari destacó el compromiso grupal y la capacidad para afrontar los desafíos que aparecieron a lo largo de la temporada. "Creo que lo más positivo fue el compromiso colectivo y destacaría la capacidad que tuvimos para sobreponernos a las dificultades y al mismo tiempo seguir compitiendo al máximo nivel", expresó.

En el plano personal, la jugadora valoró el proceso que atravesó para ganarse un lugar en el quinteto inicial. "Lo viví con mucha paciencia y mucho trabajo. Siempre intenté aportar lo que el equipo necesitaba, ya sea desde el banco o dentro de la cancha", comentó.

Asimismo, explicó cuáles fueron los principales aprendizajes que le dejó la temporada. "Me deja muchos aprendizajes. Entendí la importancia de la constancia, de confiar en los procesos y de seguir trabajando incluso cuando las cosas no salen como una espera. También aprendí a disfrutar más del camino y a valorar cada oportunidad y momentos que son únicos", aseguró.

Por último, Tapari dejó un mensaje para los hinchas de Obras Basket. "Me gustaría que la gente recuerde a este equipo por la entrega, el compromiso y la unión que mostró durante toda la temporada. Siempre intentamos representar al club de la mejor manera posible y competir con mucha pasión. Ojalá quienes nos acompañaron se hayan sentido identificados con esos valores y se hayan sentido orgullosos de este grupo", concluyó.