Marcos Senesi fue convocado y serán dos los futbolistas entrerrianos en el Mundial

Cuando parecía que su sueño mundialista se desvanecía, el entrerriano Marcos Senesi fue convocado para ser parte de la selección argentina de fútbol en la cita ecuménica que se desarrolla desde este jueves en Estados Unidos, Canadá y México. Ocupará el lugar que dejó vacante la lesión de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en la primera semana de concentración en Kansas.

El zaguero central nacido hace 29 años en Concordia se sumará en las próximas horas al plantel argentino y se pondrá a disposición de Lionel Scaloni de cara al debut del martes 16 de junio ante Argelia, por el Gtupo J.

Senesi, que este miércoles fue presentado como refuerzo de Tottenham de Inglaterra, se sumará así al otro futbolista entrerriano que integra el plantel de Scaloni: el gualeyo Lisandro Martínez. Aunque a diferencia del Licha (campeón en Qatar2022, bicampeón de América y ganador de la Finalísima-, no cuenta con experiencia mundialista, por lo que será su debut absoluto.

Surgido en San Lorenzo de Almagro, el defensor central zurdo tuvo un exitoso por Feyenord de los Países Bajos y luego dio el salto a la Premier League para jugar en el modesto Bournemouth. Desde allí, por sus condiciones de líder y excelente zaguero, sedujo al elenco que tuvo al Cuti Romero como figura hasta la última campaña.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Su vínculo con el seleccionado argentino es particular, porque si bien jugó en representativos juveniles Albicelestes fue convocado para ser parte de la selección italiana pata disputar la Finalíssima 2022 en Wembley. Sin embargo, se decidió por Argentina al recibir el llamado de Scaloni para la misma definición.

Finalmente debutó en un amistoso ante Estonia (5-0), participó de otros partidos ante Venezuela (1-0) y Mauritania (2-1), pero ninguno de carácter oficial. Todos fueron triunfos. El entrerriano, que le ganó la pulseada al mediocampista Guido Rodriguez y al lateral derecho Agustín Giay, deberá vestir la camiseta número 2, debido a que no puede haber modificaciones respecto de aquella que tenía designada el lesionado Leonardo Balerdi.