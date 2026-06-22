Básquet: Entre Ríos, segundo en el Argentino de Federaciones de Mini-Región NEA

La selección de Entre Ríos culminó su participación en la primera fase del Campeonato Argentino Masculino de Federaciones de Mini-Región NEA, con un balance positivo. Los dirigidos por Juan Ignacio Conti y Gerónimo Díaz Vélez finalizaron en el segundo puesto esta instancia disputada en Corrientes con un récord de tres triunfos y una derrota.

Los chicos habían iniciado su camino con una sólida victoria sobre Misiones por 122 a 49 y posteriormente superaron a Formosa por 110 a 49, cerrando la jornada del sábado con puntaje ideal.

El único traspié llegó el domingo por la mañana ante Chaco (83-84), seleccionado que finalmente se quedó con el primer puesto de la región y la clasificación a la siguiente instancia nacional.

Lejos de sentir el golpe, los entrerrianos mostraron personalidad en el último compromiso y lograron imponerse por un ajustado 79 a 78 frente a Corrientes, cerrando de la mejor manera su participación en el certamen.

El próximo fin de semana, será tiempo para las chicas entrerrianas. La rama femenina disputará la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones Mini también en Corrientes; el Club Córdoba será escenario del cuadrangular entre el equipo anfitrión, Chaco, Misiones y Entre Ríos.