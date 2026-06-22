Mes Olímpico: Concepción del Uruguay recibió el llamado “Súper Viernes”

Una histórica jornada se vivió en Concepción del Uruguay enmarcada en las celebraciones del Mes Olímpico. El denominado “Súper Viernes” colmó las expectativas institucionales y competitivas a través de una fuerte articulación entre el municipio, el Comité Olímpico Argentino (COA) y la comunidad educativa regional, reflejando el compromiso de la ciudad con el desarrollo de sus atletas y dirigentes.

La jornada deportiva y académica estuvo marcada por la presencia de Mario Moccia, presidente del COA, y el director de la Comisión de Educación Deportiva y Academia Olímpica Argentina Carlos Marino, quienes fueron acompañados por el intendente de la ciudad, José Eduardo Lauritto y la vicepresidenta municipal Rossana Sosa Zitto.

Esta comitiva reafirmó el estrecho vínculo de cooperación mutua que la histórica localidad sostiene con la máxima entidad olímpica del país, en el marco de una agenda orientada a promover el deporte, la capacitación y la formación de dirigentes, entrenadores y atletas.

Expresiones desde “La Histórica”

Por su parte, Mario Moccia elogió el trabajo sostenido de Concepción del Uruguay y destacó el valor de la celebración del Mes Olímpico. “El deporte nos une, nos permite compartir ideales, objetivos y valores”, expresó.

Además, felicitó a la ciudad por su trayectoria y compromiso con el movimiento olímpico: “Tienen que sentirse orgullosos porque son una ciudad que es líder en el tema, siempre está innovando. Hay mucha gente que ha trabajado por el olimpismo en esta provincia”.

Moccia también subrayó la necesidad de incorporar nuevas herramientas para afrontar los desafíos actuales de la gestión deportiva. “Lo más importante es estar siempre actualizado, capacitado y en sintonía con lo que uno tiene que enfrentar. La realidad que hay que gestionar hoy no es la misma que hace 10, 20 o 30 años”, señaló.

Y agregó que quienes conducen organizaciones deportivas tienen “la obligación de aplicar las herramientas de la ciencia y la tecnología que hoy tenemos vigentes”.

Más detalles del encuentro

Tras las palabras de las autoridades, las actividades se desplegaron en múltiples frentes; por un lado, el Centro de Educación Física Número 3 “Hugo Mario La Nasa” fue el epicentro del Encuentro Regional de Desarrollo de Atletismo, mientras que el Auditorio Municipal “Arturo Illia” recibió a directivos y entrenadores en la Jornada de Capacitación en Gestión e Innovación Deportiva.

Allí Marino disertó sobre los desafíos de la dirigencia moderna y se debatió profundamente sobre la evolución del dato aplicado al alto rendimiento, y la apertura de la formación “Inteligencia Deportiva: la evolución del dato a la información”, impulsada conjuntamente por la organización La Nube, el Concejo Deliberante y la Municipalidad.

El ímpetu de esta celebración no se detiene con la conmemoración central del Día Olímpico fijado mundialmente para el 23 de junio, ya que las autoridades locales anunciaron la continuidad de un nutrido cronograma que se extenderá con posterioridad a esa fecha.

De este modo, el 26 de junio se llevará a cabo la segunda jornada formativa del ciclo “Inteligencia Deportiva: la evolución del dato a la información”, organizada por La Nube, el Honorable Concejo Deliberante y la Municipalidad.

Asimismo, el fin de semana del 27 y 28 de junio se concretará el cierre de la etapa local de los Juegos Deportivos Nacionales Evita y la ciudad se convertirá en la sede oficial de la reunión de la Confederación Entrerriana del Deporte.

Las actividades del mes concluirán formalmente con la presentación del libro “Política Deportiva en la Comunidad Organizada” y la disputa de una nueva fecha de la Liga Municipal de Vóley, ratificando el compromiso a largo plazo de la gestión con la infraestructura y el desarrollo del deporte entrerriano.