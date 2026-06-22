Mundial 2026: con Messi otra vez iluminado, Argentina avanzó de fase

Lionel Messi llegó a su quinto gol en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

Con dos goles de Lionel Messi, la selección argentina de fútbol venció por 2 a 0 a Austria, en el marco de la segunda fecha del Grupo J, y se instaló en los 16avos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con los dos goles ante los austriacos, el capitán Albiceleste se transformó en el máximo artillero en la historia de las Copas Mundiales con 18 conquistas en seis citas ecuménicas.

El partido en Dallas

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que apenas iniciado el mismo generó un penal tras una gran jugada colectiva, aunque Messi no pudo aprovechar la oportunidad por un remate que se fue al lado del palo izquierdo del arquero austríaco, Alexander Schlager.

A partir de allí, Austria pudo posicionarse muy bien en el campo de juego y se instaló cerca del área argentina, aunque la Albiceleste supo replegarse muy bien y desactivó todos sus ataques.

Luego de varias situaciones muy claras que tuvieron como protagonista a Messi, la Pulga pudo abrir el marcador recién a los 38 minutos de la primera mitad, con una gran definición tras un preciso pase atrás del lateral izquierdo Facundo Medina.

Esta anotación le permitió al mejor jugador de la historia convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad, ya que llegó a los 17 y superó por uno al alemán Miroslav Klose.

En el segundo tiempo, el desarrollo del juego fue muy parejo, con situaciones para ambos selecciones, aunque la Argentina pudo mantener cierto control ante un combinado austríaco que se venía con todo.

El gol que liquidó el encuentro llegó recién a los 49 minutos de la segunda mitad, cuando Messi pudo definir luego de varios rebotes dentro del área para estampar el 2-0 definitivo.

Incluso el rosarino se pudo haber llevado una nueva pelota para su casa gracias a un tiro libre en la última jugada, pero el remate se fue apenas al lado del palo derecho del arco austríaco.

Gracias a esta actuación estelar, la Argentina sacó el boleto para la próxima instancia e incluso podría asegurarse la primera posición durante la madrugada de este martes, en caso de que Jordania no le gane a Argelia.

Messi, por su parte, se consolida como el máximo goleador en este Mundial con cinco anotaciones y llegó a los 18 entre todas las ediciones que disputó.

La próxima presentación de Argentina será el sábado 27, cuando se enfrente con Jordania a las 23.