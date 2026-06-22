Mundial 2026: Messi superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi se convirtió este lunes en el máximo artillero en la historia de los mundiales.

Lionel Messi superó al alemán Mirsloav Klose y quedó como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 festejos. Con el triplete ante Argelia había alcanzado al alemán y lo superó con el doblete que convirtió para la selección argentina en el 2-0 ante Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

El argentino sigue estirando la ventaja mientras compite palmo a palmo con el francés Kylian Mbappé, que debutó con un doblete frente a Senegal y tiene 14.

En el debut en la Copa del Mundo había metido tres goles frente Argelia: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna.

Con ese triplete, el rosarino superó al propio Mbappé, a Gerd Müller y había igualado al alemán que levantó el trofeo en Brasil 2014. Ahora dejó al último atrás y sigue sumando.

“Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística”, declaró en zona mixta bajándole un poco el precio a lo conseguido.

Por su parte, Klose, alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó. El alemán marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014. Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia, aparecía Ronaldo Nazario, con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil, pero no sumó minutos.

Sin embargo, a Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria.

Mbappé es otro de los principales candidatos a alcanzar esa marca. El francés acumula 14 goles en apenas tres Copas Mundiales de la FIFA: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos en Estados Unidos, Canadá y México tras su doblete ante Senegal.

Por otro lado, con los tantos de este lunes y los que les había hecho a Argelia, Messi encadena seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. De esta manera, igualó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).