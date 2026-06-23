Argentina volvió a las prácticas, Scaloni piensa en preservar jugadores y Senesi gana terreno

Tras la victoria 2 a 0 sobre Austria que le permitió la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026, la selección argentina de fútbol regresó este martes a los entrenamientos con la mira en su último compromiso del Grupo J, frente a Jordania. El encuentro será el sábado desde las 23 (hora argentina), en Dallas. En principio, Lionel Scaloni presentará un equipo con variantes para preservar jugadores y en ese contexto gana terreno para hacer su debut mundialista Marcos Senesi.

“La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, adelantó Scaloni en la conferencia de prensa post triunfo ante los austríacos.

La práctica de este martes mostró una división bien marcada. Los futbolistas que no jugaron o sumaron pocos minutos realizaron ejercicios físicos y con pelota en el campo bajo las órdenes del cuerpo técnico. Entre ellos estuvieron Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi, varios de los nombres que aparecen con grandes chances de meterse en el once.

Los que fueron titulares frente a Austria, en cambio, realizaron tareas regenerativas en el gimnasio. Más tarde, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, el entrerriano Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Nahuel Molina se acercaron a observar parte del entrenamiento desde un costado del campo. Cristian Romero, por su parte, se someterá a estudios en la rodilla tras el golpe ante Austria que lo obligó a salir. No jugará ante Jordania.

Minutos después también aparecieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos llegaron vestidos con ropa de entrenamiento, aunque con zapatillas en lugar de botines, una señal de que no participarían de la práctica en cancha. Tras permanecer unos instantes observando la actividad, se dirigieron hacia otro sector del predio.

Aunque todavía faltan tres entrenamientos, ya se perfila un probable equipo para el duelo con Jordania. La defensa podría estar integrada por Gonzalo Montiel, Otamendi, el concordiense Marcos Senesi y Tagliafico. En el mediocampo, Paredes asoma como una fija después de haber dejado atrás la lesión muscular, acompañado posiblemente por Exequiel Palacios y Valentín Barco.

Más adelante, Julián Álvarez y Nicolás González pican en punta para conformar el ataque y la gran duda pasa por Lionel Messi: ¿jugará nuevamente o será preservado? Como suele ocurrir, el capitán siempre quiere estar, incluso cuando el contexto no obliga. Sin embargo, con el liderazgo del grupo asegurado y los cruces a la vuelta de la esquina, Scaloni definirá la mejor estrategia junto al Diez. El interrogante no pasa por su estado físico, sino por la conveniencia de exigirlo. Si no es titular, Nicolás Paz tendría su chance.

El segundo interrogante es el de Emiliano Martínez. El arquero ya dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y respondió sin inconvenientes en los dos primeros partidos, pero no se descarta que Scaloni decida preservarlo pensando en los 16avos de final. La idea sería evitar cualquier riesgo innecesario y permitirle llegar en óptimas condiciones al inicio de la fase eliminatoria. En ese caso, como en los amistosos, Gerónimo Rulli podría ingresar. De todos modos, por ahora no existe una decisión tomada.

El posible 11 para el sábado: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.