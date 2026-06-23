“Lo de Lisandro Martínez otra vez fue muy bueno”, resaltó Flotta

Rubén Flotta y su mirada de la victoria de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta señaló en el comienzo que “fue un día importantísimo, a 40 años del gol de Diego Maradona a los ingleses, Messi se acordó y batió todos los récords”.

A lo que agregó: “Es el goleador máximo, por ahora, en las Copas del Mundo, record de minutos en cancha, jugó 28 partidos en Mundiales. Además, anotó goles en seis partidos consecutivos”.

Más adelante, el DT destacó que “se destaca sobre todo porque parecía que no le iba a salir nada, me preocupó mucho cuando erró el penal, se lo veía ido, también había perdidos algunos balones. Después se recuperó con el gol y se le ganó a un rival que no es fácil”.

Enseguida destacó la tarea de Austria: “Ojo que es un equipo prolijo y tácticamente muy bueno, es un buen equipo. De todos modos, Argentina le ganó bien, ellos nos sacaron la pelota por momentos, pero no inquietaron al Dibu Martínez”.

Más adelante, Flotta elogió los cambios de Scaloni: “Fueron en momentos justos, sobre todo el de Nicolás González que entró por Almada y Julián por Lautaro”.

Y se tomó un tiempo para expresar que “creo que la gente es injusta con Lautaro Martínez porque hizo un trabajo muy bueno, se tiró atrás, pivoteo y le hicieron el penal. Son injustos algunos comentarios”.

Y resaltó: “Está claro que Scaloni no quiere jugar con los tres juntos (Álvarez, Martínez y Messi= porque el equipo pierde equilibrio en el medio. El técnico es ofensivo, pero no come vidrio”.

Ya sobre el final, el Bicho insistió: “Al que veo que le falta ritmo es al Cuti Romero que no está en su nivel y siente la lesión que tuvo hace pocas semanas. Además, Molina está en deuda”.

Y cerró: “Después lo de Lisandro Martínez otra vez fue muy bueno”.