Primera baja del invierno en Patronato: Agustín Araujo rescindió su contrato

El volante ofensivo terminó el vínculo antes de tiempo con el Rojinegro.

Agustín Araujo rescindió su contrato con Patronato y se convirtió este martes en la primera baja del plantel profesional que participa de la Primera Nacional 2026. El mediocampista acordó su salida de común acuerdo con la dirigencia, según anunció el club de calle Grella en sus redes sociales.

“El futbolista Agustín Araujo no continuará en el plantel profesional. El volante rescindió su vínculo con la institución en común acuerdo entre las partes”, informó el club de barrio Villa Sarmiento que el domingo cerró con su equipo la primera rueda de la temporada con un empate ante Midland 1 a 1.

Araujo, de 27 años, jugó muy poco en su paso por el Rojinegro. Apenas sumó tres partidos como titular (fue suplente otras cinco veces, solo en tres ingresó). Estuvo en la victoria ante Colegiales (2-0) y en las derrotas contra Quilmes (0-3) y Colón de Santa Fe (0-2), todos durante el ciclo de Rubén Darío Forestello.

⚽️ #FútbolProfesional | El futbolista Agustín Araujo no continuará en el plantel profesional. El volante rescindió su vínculo con la institución en común acuerdo entre las partes pic.twitter.com/bcOv8ld72p — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 23, 2026

Tras la salida del Yagui, no tuvo continuidad durante el ciclo de Marcelo Candia y eso motivó que buscara nuevos horizontes durante el mercado de pases de invierno. Ante esta situación, Patrón deberá analizar cómo cubrir ese puesto.

El mediocampista, de 26 años, llegó tras un paso por Chacarita Juniors y con el pase en su poder tras quedar libre en el Funebrero. Nacido en Reconquista, Santa Fe, y fue formado en las inferiores de Racing.

Por ahora, la única novedad del mercado de pases del Santo pasa por la incorporación de Diego Armando Díaz, aunque resta la oficialización de parte del club.