Vóley: dos entrerrianas jugarán con “Las Panteras” la Copa Latina

La armadora Melany Detzel es una de las convocadas para el torneo en Lima, Perú.

Dos entrerrianas fueron convocadas a la selección argentina femenina de vóley que disputará la Copa Latina 2026, desde el 27 hasta el 29 de junio en Lima, Perú. Se trata de Melany Detzel (Aldea Spatzenkutter) y María Eugenia Martínez (Diamante).

Detzel y Martínez integran una nómina de 14 convocadas, junto a Elena Guerrico, Julieta Rueli, Anahí Tosi, Dalma Pérez, Milena Margaria, María Aguilar Toranza, Mora Pampin, Micaela Cabrera, Julieta Medina Sarmiento, Martina Da Dalt, Avril García y Victoria Caballero.

El Polideportivo Lucha Fuentes de la capital peruana será el escenario del torneo que contará con la participación de Venezuela y dos seleccionados peruanos (uno Mundialista y otro Olímpico, según los denominaron). El certamen será preparatorio para la próxima Copa Sudamericana.

Argentina debutará el sábado 27 de junio, desde las 19, frente a Venezuela. El domingo a la misma hora, se medirá ante Perú Mundialista; y culminará el cuadrangular el lunes desde las 20 frente a Perú Olímpico.