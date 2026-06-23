Werner: “Teniendo en cuenta el mal sábado, la final fue buena”

Werner habló de su actuación en Rafaela y contó que su nuevo Mustang estaría para San Juan.

Luego de llegar en el 21º puesto, el piloto paranaense Mariano Werner evaluó su participación en la séptima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela. “Teniendo en cuenta el mal sábado, la final fue buena”, indicó el referente de Ford que clasificó 39º lugar y largó desde el 32º.

“En condiciones normales estábamos para estar entre los 15 y no más que eso. Sufrí los kilos pero veo a Agustín Canapino, que también los tiene, terminó segundo. Si analizo lo de la marca en Rafaela, está difícil”, agregó.

Por otra parte, Werner trabaja sin descanso para terminar el nuevo Ford Mustang que según el entrerriano “estará listo seguramente para la carrera de San Juan".