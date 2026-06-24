Básquet: Sionista le volvió a ganar a Rosario Central y avanzó de fase en la Liga Federal

Sionista le ganó otra vez a Rosario Central y dio otro paso en la Liga Federal de Básquet.

El Centro Juventud Sionista le ganó por 57 a 45 a Rosario Central y avanzó a la siguiente instancia de los playoffs del Torneo Federal de Básquet. El Centro volvió a hacerse fuerte en su casa y doblegó nuevamente al Canalla para pasar de instancia.

En un partido de bajo goleo, el equipo que conduce técnicamente Santiago Vesco tuvo la firmeza para conducir el partido, manejar el trámite y encaminarse con firmeza rumbo al triunfo.

En la defensa estuvo la clave. Sioni no dejó jugar cómodo a su oponente, que estuvo errático e impreciso. Un 29 a 14 en el primer tiempo dio los primeros indicios. El complemento fue más parejo, aunque el local con una interesante ventaja pudo llevar el partido a su versión.

Dante Rewes con 15 puntos y Nicolás Guaita con 13 fueron los goleadores del elenco ganador. En la visita, Valentino Verdaro con 14 tantos fue el destacado, señala Paraná Deportes.