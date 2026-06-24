Bosnia y Herzegovina venció a Qatar y sueña con avanzar entre los mejores terceros del Mundial

El seleccionado de Bosnia y Herzegovina derrotó por 3-1 al de Qatar en el estadio de Seattle por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, los bosnios quedaron en la casilla tres y sueñan con la clasificación a los dieciseisavos de final: deben esperan los otros resultados de la fase de grupos.

Los Dragones arrancaron con todo desde el pitazo inicial, tanto con llegadas por los costados y el centro del campo de juego. Pero recién a los 29′ lograron abrir la cuenta con gran definición de Kerim Alajbegovic. El jugador le pegó desde fuera del área y la pelota se metió a un ángulo imposible para el portero rival.

Y minutos más tarde, a los 34’, Sultan Al-Brake marcó en propia puerta tras centro a media altura de Edin Dzeko. Tras ello, muchos pensaron que el marcador sería abultado antes del descanso, pero no fue así. Esto porque Hassan Alhaydos apareció por el medio y descontó el marcador en el 42′.

La segunda parte fue más de intentos que de llegadas claras. Y recién con el ingreso de Ermin Mahmic, Bosnia logró sellar el triunfo sobre Qatar, que quedó último con apenas un punto, despidiéndose del Mundial 2026. Suiza y Canadá, por su lado, clasificaron como primero y segundo, respectivamente, da cuenta Infobae.