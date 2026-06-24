El TC confirmó escenarios para la Copa de Oro; los clasificados se definirán en Paraná

El autódromo Ciudad de Paraná será escenario de la décima fecha del campeonato.

Tal como sucedió en las últimas temporadas, el autódromo Ciudad de Paraná volverá a ser el escenario de la definición de los clasificados a la Copa de Oro del Turismo Carretera, que este miércoles anunció cuáles serán los escenarios para la etapa decisiva en las últimas cinca fechas.

El escenario del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) recibirá a La Máxima el 23 de agosto, por la 10ª fecha del campeonato y allí se definirán los clasificados para la lucha por el título en la categoría más antigua del automovilismo.

Una de las novedades en cuanto al calendario de la Copa de Oro es la aparición del autódromo de Rosario “Juan Manuel Fangio” en reemplazo de un clásico para el TC, como el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en Toay.

La etapa decisiva tendrá los siguientes escenarios y fechas: San Luis (13 de septiembre), San Nicolás (4 de octubre), Rosario (25 de octubre), Río Cuarto (15 de noviembre) y La Plata (6 de diciembre).