Fútbol: Patronato y Paraná se verán las caras en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

Patronto y Atlético Paraná animarán este miércoles el primer choque de la definición de la Copa Túnel Subfluvial.

Patronato recibirá este miércoles a Atlético Paraná en el partido de ida de la serie decisiva de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe. El partido está programado a las 20.30 y tendrá como escenario el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. La semana próxima, la revancha irá en el Pedro Mutio.

Para llegar a esta instancia, el Decano del fútbol paranaense dejó en el camino a Independiente de Santo Tomé, Cosmos FC y Unión de Santa Fe, mientras que el Rojinegro, defensor del título, superó a La Salle, Belgrano y Universidad Nacional del Litoral para volver a instalarse en la instancia decisiva.

Datos para tener en cuenta

Además del prestigio deportivo, ambos finalistas ya acumulan un premio de $11.000.000 por su destacada participación en el certamen, mientras que el campeón sumará $4.000.000 más y se quedará con el máximo galardón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial.

En este marco, Patronato irá por el bicampeonato y Atlético Paraná buscará escribir una nueva página dorada en su historia en una definición que paralizará a toda la ciudad.

Por otra parte, desde la organización se infirmó que la entrada general tendrá un valor de $10.000 y la venta se realizará únicamente en boleterías del estadio el día del partido.