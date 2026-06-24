La Liga Argentina de Natación Paralímpica se dará cita otra vez en Paraná

La cita impulsada por el Copar tendrá su acto inaugural el sábado en el Paraná Rowing Club.

La Liga Argentina de Natación Paralímpica volverá a tener una fecha en Paraná. Será la tercera edición del circuito deportivo impulsado por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y se desarrollará el 27 y 28 de junio en las instalaciones del Paraná Rowing Club. El sábado a las 9 se realizará el acto inaugural.

Diseñada bajo un carácter estrictamente federal e inclusivo, este evento abarca múltiples sedes en todo el país, consolidándose como un semillero fundamental y una plataforma de desarrollo para atletas de todas las edades.

​Convoca a más de 170 deportistas de todo el país con distintas discapacidades (física, visual, intelectual y auditiva). Y reunirá a distintas categorías: abarca un amplio rango de edades, desde divisiones Sub-12 hasta la categoría de mayores.

Será la vuelta del evento a Paraná

Durante 2025, la Liga Argentina de Natación Paralímpica tuvo su paso con la tercera fecha por el Club Atlético Estudiantes el 29 y 30 de agosto, con la participación de 190 deportistas de 23 clubes y 10 provincias.

El evento fue organizado por el CAE junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, completó el programa de pruebas en todas las categorías, y contó con la supervisión de jueces de CADDARA.

Además de la competencia, la liga incluyó clasificación funcional y capacitación profesional, reafirmando su rol en la promoción y desarrollo federal de la disciplina.