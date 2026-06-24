Suiza venció a Canadá y clasificó a 16avos en lo más alto del Grupo B

La selección de Suiza derrotó 2-1 a su par de Canadá este miércoles por la tercera fecha de la fase de grupos y terminó en lo más alto de la Zona B de la Copa Mundial de la FIFA. Ruben Vargas y Johan Manzambi marcaron para las Cruces Rojas; Promise David descontó para los locales cuando el partido parecía resuelto en el BC Place de Vancouver.

El primer tiempo fue un ejercicio de contención mutua. Canadá salió con presión alta desde el pitido inicial y le complicó la salida de balón a los europeos, que intentaban construir desde Manuel Akanji y Granit Xhaka sin encontrar espacios. La línea ofensiva local, encabezada por Cyle Larin y Jonathan David, no le dio respiro al portero Gregor Kobel ni a sus defensores cada vez que intentaban progresar con el balón por el suelo.

La ocasión más clara del primer período llegó en el minuto 10: un balón en profundidad encontró a Breel Embolo con espacio tras superar a Richie Laryea, pero el arquero Maxime Crépeau respondió con una intervención que evitó el 1-0. Canadá también tuvo sus acercamientos: en el minuto 13, una carrera de Larin fue anulada por fuera de juego, y en el 40, Jonathan David remató solo desde la izquierda y Kobel mandó el balón al córner. El marcador llegó al descanso sin goles, con más faltas que fútbol.

El partido cambió de cara apenas comenzó el segundo tiempo. En el minuto 46, Manzambi centró desde la derecha, Embolo dejó pasar el balón y Vargas llegó por el segundo palo para rematar con potencia ante la barrida desesperada de Derek Cornelius. Diez minutos después, en el 56, Suiza amplió la ventaja con un contraataque fulminante: tras un mal rechazo canadiense, Embolo pivoteó y cedió para Manzambi, que llegaba desde atrás y batió a Crépeau con un remate potente que no dejó opción al portero local. 2-0 para las Cruces Rojas, con el liderato del grupo prácticamente sellado.

La reacción de Canadá llegó con los cambios ordenados por el entrenador Jesse March. En el 67, Alphonso Davies recibió dentro del área y remató con dirección de gol, pero la barrida de Nico Elvedi mandó el balón al córner. La presión local seguía sin encontrar premio hasta que en el 75, Promise David —recién ingresado al campo— aprovechó un error defensivo suizo que dejó correr a Nathan Saliba. Tras controlar, Saliba encontró al delantero, que se barrió para firmar el descuento y encender los últimos minutos del encuentro.

Suiza resistió el empuje final con orden. Xhaka administró los tiempos, aleó el balón del área y organizó contraataques que aliviaron la presión. En el tramo de seis minutos de reposición, Canadá tuvo dos remates de cabeza —uno de Johnston en el 90+5 y una volea de Promise David en el 90+6— que Kobel neutralizó sin mayores problemas, sentenciando el final del partido.

Con este resultado, los suizos terminaron la fase de grupos con 7 puntos y un balance de dos victorias y un empate. Canadá con 4 puntos se despide de su público, pues ahora jugará en Los Ángeles ante el segundo clasificado del Grupo A —por ahora Corea del Sur—. Suiza, por su parte, aguardará conocer a su rival entre los mejores terceros de la primera ronda, señala Infobae.