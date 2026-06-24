Vóley: Argentina venció en el tie break a Alemania con el poder ofensivo del paranaense Vicentín

Con 19 puntos, el punta entrerriano guió a la selección argentina al primer trunfo en la VNL.

Con otra actuación sobresaliente del paranaense Luciano Vicentín, el seleccionado argentino masculino de voleibol derrotó a su par de Alemania por 3 a 2 en sets este miércoles y consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga de Naciones (VNL, por sus siglas en inglés). Los parciales fueron de 25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13.

El punta-receptor entrerriano aportó 19 puntos y fue el máximo anotador del encuentro que abrió la participación Albiceleste en el segundo Week de la competencia. Este viernes, desde las 11.30, el rival será China.

Argentina empezó en buen nivel y se llevó el primer set con contundencia por 25-21. Sin embargo, en el siguiente Alemania apretó con su saque y logró empatarlo 25-18 para darle paridad al partido. Más tarde, la selección creció con el ingreso de Martínez en recepción y dominó el tercero para adelantarse nuevamente en el partido por 25-15.

No obstante, los alemanes mostraron buenos pasajes en el saque y respondieron mejor en ataque en el cuarto set. Así, lo estiraron al tie break en el que el desarrollo comenzó muy parejo. Después de estar abajo 13-12, bloqueos de Vicentin y Zerba terminaron por darle la victoria a la Selección por 15-13.

Los puntos de Argentina: Sánchez (1), Gómez (17), Loser (8), Zerba (11), Palonsky (7), Vicentin (19), Massimino (L). Ingresaron: Armoa (-), Martínez (7), Giraudo (-), De Cecco (-),