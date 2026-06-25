Básquet: el paranaense Facello jugará en La Unión de Formosa

Los equipos que forman parte de la Liga Nacional de Básquet continúan armado sus respectivos planteles con vistas a lo que será la temporada 2026/27 de la competición. En este marco, se confirmó que La Unión de Formosa sumó al paranaense Agustín Facello, base, nacido en la capital entrerriana el 18 de agosto de 1999 y que viene de jugar en Olímpico de La Banda.

Con esta contratación asoma la primera ficha nueva que tendrá el entrenador Guillermo Narvarte siempre tomando el plantel de la reciente Liga. Hay que recordar que el elenco formoseño ya renovó a Alexis Elsener, Sebastián Acevedo y Mariano Marina.

Facello llegó a la Liga Nacional de Básquet con la camiseta de Boca donde se desempeñó desde el 2016 al 2021. Siguió su carrera en San Lorenzo en la 2021/22, luego se sumó a Argentino de Junín por dos temporadas 2022/24 para finalmente aterrizar en Ciclista Olímpico donde también estuvo por dos Ligas.

En cuanto a los datos de la reciente temporada, Facello jugó 30 partidos con el elenco bandeño con registros de 8,7 puntos y 3,1 asistencias de promedio.