Boca oficializó la contratación del lateral derecho Leandro Lozano

Boca Juniors confirmó oficialmente la contratación de Leandro Lozano como el primer refuerzo del plantel para el segundo semestre del año. El lateral derecho, de 27 años, se integró al equipo tras superar la revisión médica y suscribir un contrato por las próximas tres temporadas.

La operación se cerró mediante la compra del 100% de la ficha del futbolista a Argentinos Juniors por un monto neto de 3.500.000 dólares. Con esta incorporación, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena busca cubrir una posición que presentó dificultades durante la primera etapa de la temporada.

Lozano, quien registra antecedentes en Nacional de Montevideo y el Bicho, se sumó de forma inmediata a los entrenamientos del plantel profesional. La urgencia de la dirigencia por concretar su llegada está vinculada a los plazos administrativos para la inscripción de jugadores en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

El futbolista será considerado para integrar la nómina de cara a la serie de 16avos de final frente a O'Higgins de Chile, así como también para las competencias de Copa Argentina y el torneo local.