Dolor en el deporte: falleció Daniel Castellani, gloria del vóley nacional y entrenador de “Las Panteras”

Falleció este jueves Daniel Castellani, leyenda del vóley del país, luego de darle pelea a una cruel enfermedad. La trágica noticia sobre el exjugador entrenador del seleccionado Albiceleste fue anunciada en un comunicado oficial por la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA).

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados”, indicaron.

Actualmente, Castellani era el entrenador de la selección argentina femenina mayor, Las Panteras, aunque se ausentó de las últimas actividades por cuestiones de salud. “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, valoraron desde la FeVA.

Durante su etapa como jugador, fue capitán de la camada de los 80 que conquistó los primeros dos grandes logros deportivos del vóleibol argentino a nivel internacional: el bronce en el Mundial disputado en la Argentina durante 1982 y el obtenido en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Castellani formó parte de la generación que fue moldeada por el surcoreano Sohn Young Wan, quien llegó al país a mediados de 1975 por un intercambio deportivo impulsado por la Secretaría de Deportes y revolucionó el vóleibol argentino, pese a no saber hablar en castellano. Con el como DT, Argentina logró en Buenos Aires el tercer puesto en el Mundial de 1982.

Seis años más tarde, dirigidos por Luis Muchaga, la base de aquel plantel logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl, justamente en Corea del Sur, la tierra del maestro Sohn. Castellani fue uno de los pilares de aquel equipo que también integraban Daniel Colla, Hugo Conte, Juan Carlos Cuminetti, Alejandro Diz, Waldo Kantor, Esteban Martínez, Esteban De Palma, Raúl Quiroga, Jon Uriarte, Javier Weber y Claudio Zulianello.

También fue entrenador de la selección argentina masculina y ganó los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, entre otros logros. Posteriormente se desempeñó como director técnico en las principales ligas del globo terráqueo.

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡Gracias Daniel!”, indicaron desde la FeVA.