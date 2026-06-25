Ecuador derrotó a Alemania en una remontada histórica y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Gonzalo Plata celebra el tanto del triunfo que valió unaclasificación a los 16avos de final.

La selección de Ecuador derrotó por 2-1 ante Alemania luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y se quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial de fútbol, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo europeo había comenzado en ventaja desde el primer minuto, con el tanto del delantero Leroy Sané, mientras que Ecuador remontó con tantos del extremo Nilson Angulo, que había marcado el empate en el octavo minuto de la primera etapa, y el atacante Gonzalo Plata, a los 32 de la segunda parte.

El triunfo posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.

Mientras el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.