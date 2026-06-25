Mundial 2026: Japón empató con Suecia y se cruzará con Brasil en los 16avos de final

El seleccionado de Japón empató 1 a 1 con su par de Suecia este jueves en el Estadio Dallas por la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026 y será rival de Brasil en los 16avos de final de la cita ecuménica que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Con este resultado, los Azules quedaron en la segunda posición por detrás de Países Bajos, que superó sin problemas a Túnez, último y sin puntos. Los suecos, por su lado, se ubicaron terceros.

El encuentro fue de menos a más. En la primera parte casi no se hicieron daño y recién en los últimos 45 minutos llegaron todas las emociones. Los asiáticos tomaron la iniciativa con las llegadas de peligro y así fue que Daizen Maeda (56′) logró abrir el marcador.

Japón hizo una serie de toques en campo rival antes que Maeda consiga el 1-0 parcial. Pero la emoción no duró mucho, ya que Anthony Elanga (62′) arrancó de derecha a izquierda y sacó un impresionante remate cruzado para vencer el arco contrario.

Con la paridad, hubo varias ocasiones de gol, aunque los arqueros evitaron que haya un ganador. Así las cosas, los japoneses enfrentarán a Brasil en los dieciseisavos del final. Mientras que Suecia deberá esperar a su rival como uno de los mejores terceros del Mundial 2026, da cuenta Infobae.