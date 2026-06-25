Mundial 2026: México goleó a República Checa y cerró el Grupo A con puntaje perfecto

México derrotó a República Checa por 3-0 en un encuentro en el que volvió a imponerse desde la efectividad, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El elenco local ganó con tantos del lateral Mateo Chávez, el delantero Julián Quiñones y el volante Álvaro Fidalgo, a los 9, 16 y 49 minutos del segundo tiempo.

El triunfo sentenció una gran fase de grupos del dueño de casa, que ya tenía el primer puesto asegurado, pero pudo concluir con puntaje perfecto y tres vallas invictas, mientras que el combinado checo quedó último, eliminado con un solo punto.

En 16avos de final, el seleccionado anfitrión se enfrentará con uno de los ocho mejores terceros, que puede salir del grupo C, E, F, H o I.

La primera parte

La primera llegada clara del partido fue a los 14 minutos, con un disparo lejano desde la izquierda del delantero Denis Višinsky, que se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Raúl Rangel.

México tuvo su primer leve acercamiento a los 36 minutos, con un disparo de chilena del defensor Israel Reyes, en el rebote de un córner, que salió muy desviado por el palo derecho del guardameta Matěj Kovář.

Dos minutos después, el lateral derecho Jorge Sánchez sacó un remate potente desde el costado del área, que salió al primer palo y fue despejado sin inconvenientes por Kovář.

En el segundo minuto de descuento, el extremo Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial 2026, probó con un disparo lejano desde el borde izquierdo del área grande, que se fue muy desviado.

La etapa complementaria

México abrió el marcador en su primera llegada de riesgo de la segunda mitad, a los 9 minutos, con una subida por derecha del lateral Mateo Chávez, que eludió a un rival y se adentró al área grande, para luego definir suave al segundo palo y poner al local en ventaja.

La selección local amplió la ventaja a los 16 minutos de la segunda mitad, cuando Quiñones fue favorecido por la suerte: un despeje dentro del área rival pegó en el cuerpo de un compañero derribado y quedó dentro del área chica, por lo que pudo empujar la pelota contra la red.

El arquero mexicano Memo Ochoa tuvo minutos en cancha y vio acción en su sexto Mundial.

Uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo se dio a los 33 minutos de la segunda parte, cuando el entrenador Javier Aguirre decidió sustituir al arquero Raúl Rangel para darle lugar al experimentado guardameta Guillermo Memo Ochoa, de 40 años, que sumó minutos en el sexto Mundial de su carrera.

En el cuarto minuto de descuento, un pase atrás dentro del área del delantero Roberto Alvarado le llegó al mediocampista Álvaro Fidalgo, que colgó la pelota del ángulo derecho de Kovář para sentenciar una goleada inolvidable.