Países Bajos venció a Túnez y su próximo rival será Marruecos

La selección de Países Bajos le ganó 3-1 a su par de Túnez y terminó en el primer puesto del Grupo F del Mundial 2026. La Naranja Mecánica se impuso ante el elenco africano este jueves en el Kansas City Stadium y se clasificó a los 16avos de final como líder de la zona, donde enfrentará a Marruecos.

El partido arrancó con protagonismo inmediato del elenco europeo. A los tres minutos, Ellyes Skhiri desvió en propia meta un centro rival para abrir el marcador a favor de los neerlandeses. Cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la diferencia para poner el 2-0 y dejar a Túnez con trabajo por delante desde muy temprano.

El equipo africano, dirigido por Hervé Renard, llegó al partido ya eliminado tras caer 4-0 ante Japón en su segunda presentación del torneo y 5-1 ante Suecia en la primera fecha. Pese al contexto adverso, los tunecinos descontaron a los 53 minutos: Hazem Mastouri ganó de cabeza dentro del área tras un centro desde la derecha para poner el 2-1 y darle suspenso al encuentro.

La reacción no tardó en llegar. A los 61 minutos, Jan Paul Van Hecke peinó un tiro de esquina y Anis Ben Slimane intentó despejar, pero el balón ingresó a su propio arco para decretar el 3-1 definitivo. Túnez tuvo una chance a los 75 minutos, cuando Hannibal Mejbri probó desde larga distancia y el arquero Bart Verbruggen mandó la pelota por encima del travesaño. Países Bajos también desperdició una ocasión clara a los 65 minutos: una mala salida del portero tunecino le dejó el gol servido a Tijjani Reijnders, que quiso definir de emboquillada, pero el balón se estrelló en el palo.

Con este resultado, Países Bajos termina el Grupo F con cuatro puntos —producto de una victoria, un empate y una derrota— y avanza a la siguiente ronda, donde medirá fuerzas con Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026, consigna Infobae.