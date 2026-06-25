Pensando en Jordania, Lionel Scaloni paró un equipo con el entrerriano Marcos Senesi

El futbolista entrerriano Marcos Senesi formó parte del equipo que paró el DT de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, para afrontar el próximo compromiso ante Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El concordiense ocupó el lugar de segundo marcador central en la alineación alternativa que probó el entrenador en la práctica de este jueves a puertas cerradas, con miras al compromiso que Argentina afrontará, con la clasificación asegurada a 16avos de final, el sábado a las 23 en Dallas.

El DT nacido en Pujato probó con Juan Musso en el arco, aunque trascendió que el único que repetirá de los habituales titulares ante los jordanos será Emiliano Dibu Martínez. En la defensa estuvieron Gonzalo Montiel (recuperado de una sobrecarga en el isquiotibial derecho), Nicolás Otamendi, el entrerriano Senesi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Leandro Paredes se perfila como volante central, acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Por su parte, Valentín Barco también tiene chances de hacer su estreno mundialista, y en caso de entrar lo haría por el exRosario Central.

Por su parte, Nicolás Paz ofició de enlace y el único atacante fue Julián Álvarez, relegando a Lionel Messi, por ahora máximo goleador del Mundial y de la historia de la competición, al banco. Igualmente el capitán argentino podría disputar la segunda etapa.

El equipo de Argentina que paró Scaloni pensando en Jordania:

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.