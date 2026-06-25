Turismo Pista: Mariano Werner estará en la Carrera de los 300 Pilotos

El Turismo Pista disputará en este 2026 la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos, evento que corresponderá a la séptima fecha de la temporada y se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en el autódromo de la ciudad de San Nicolás. Aunque todavía resta un tiempo importante, ya se confirmaron algunos nombres de peso entre los invitados que formarán parte de la competencia.

Uno de los protagonistas de fuste que tendrá la Clase 3 será el paranaense Mariano Werner, quien afrontará su segunda edición dentro de la divisional mayor. El entrerriano fue convocado por Marco Flores para compartir el Toyota Etios que alista de forma integral el Cano Racing.

Otro de los pilotos de renombre que dirá presente es Germán Todino. El crédito de Rivera es un habitúe de esta competencia, después de haber participado en las últimas dos ediciones con Ezequiel Bosio. En este caso, el piloto de TC hará dupla con Felipe Martini a bordo del Renault Clio que alista el Tigre Racing y motoriza Ariel Guerini.

Por último, Federico Coppari será el invitado de Ignacio Espíndola dentro de la Clase Uno. El periodista de ACTC Media TV dejará su labor en las transmisiones para calzarse el buzo antiflama y subirse al Chevrolet Corsa que atiende el Pilar Racing de Fernando Monti e impulsa la mecánica de Gastón Balvidares.