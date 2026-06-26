Boxeo: Wenceslao Mansilla peleará en River Plate

El boxeador paranaense Wenceslao Mansilla y el bonaerense Bruno Acosta cumplieron con el pesaje oficial y están listos para combatir. Es que ambos serán animadores del combate de semifondo que se desarrollará en la Carpa San Martín del Club Atlético River Plate, será en la noche de este viernes.

Peligro Mansilla, de 40 años, y el Matador Acosta, de 23, se enfrentarán a ocho asaltos, en la división Supermediano. En la balanza, Mansilla (de récord profesional compuesto por 21 triunfos -11 por nocaut-, 17 derrotas -seis por la vía rápida- y un empate) marcó 75,100 kilogramos. Mientras que Acosta (con un palmarés de 12 victorias -nueve antes del límite- y un traspié) registró 76,100 kilos.

La pelea entre Mansilla y Acosta será alrededor de las 22, señala Uno Entre Ríos.