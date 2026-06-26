El paranaense Luciano Vicentín volvió a lucirse para el segundo triunfo argentino en la VNL

El punta-receptor paranaense sobresalió con 15 puntos para los dirigidos por Horacio Dileo.

Con el paranaense Luciano Vicentín nuevamente como máximo anotador, la selección argentina masculina de vóleibol venció a China por 3 a 0 por el segundo week de la Liga de Naciones (VNL, por sus siglas en inglés).

El punta entrerriano marcó 15 puntos (venía de anotarle 18 a Alemania, en el debut) y colaboró para el segundo triunfo argentino en esta temporada de la VNL. Los parciales fueron de 25-22, 25-19 y 25-22. Este sábado desde las 15:30, contra Turquía.

El comienzo del partido fue parejo con una leve ventaja para la Selección, que se mostró más regular en el inicio. Más tarde, mejoró la diferencia a 17-12 con una tarea más regular y aunque China acortó distancia, el paranaense Vicentín resolvió el 25-22.

En el segundo capítulo, Argentina continuó en mejor nivel y contó con una diferencia a favor con mayor solidez en ataque y a su vez la mejoró a 21-18 hacia la zona de definición. Finalmente, un error de saque le dio el parcial a la selección argentina 25-19.

El tercer set comenzó parejo pero Argentina ajustó piezas justo a tiempo y metió un gran parcial para darlo vuelta con Vicentín al saque para quedar match ball 24-21. Finalmente, Armoa selló el 25-22 que desató el festejo en Polonia.

Los puntos de Argentina: Sánchez (2), Gómez (9), Zerba (7), Loser (9), Palonsky (8), Vicentín (15), Massimino (L). Ingresaron: De Cecco, Armoa (2), Martínez, Díaz

Fuente: FeVA