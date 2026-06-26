Franco Colapinto reconoció que “fue un día difícil” tras los ensayos de la Fórmula 1 en el GP de Austria

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) reconoció que “fue un día difícil” tras ubicarse octavo y decimosexto en los entrenamientos del viernes de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha de la temporada 2026.

“Fue un día difícil, estrenamos el alerón delantero nuevo, probamos los dos, hubo muy poca diferencia, así que no fue tan positivo, esperábamos mucho más en las curvas rápidas y no lo encontramos, así que es una pena, pero seguiremos investigando un poco más, pero no fue un buen día en cuento a evoluciones, porque no hicieron lo que esperábamos”, señaló Colapinto.

En la misma línea, el crédito de Pilar resaltó que la performance del auto decayó aún más después de los retoques que hicieron tras el arranque del día. “Hay que trabajar un poco y entender esta noche el por qué, hicimos muchos cambios en el setup en la FP2 porque el auto estaba bastante raro en la FP1 porque perdíamos bastante, no estaba conectado, pero realmente lo empeoramos muchísimo, no hizo lo que esperábamos que hiciera”, afirmó.

En diálogo con Fox Sports, Colapinto apuntó a tratar de comprender dónde está el problema que no los hizo mejorar. “El entrenamiento fue negativo, pero tenemos mucho por entender y aprender porque probamos muchas cosas que no funcionaron, así que ojalá podamos revertirlo mañana”, concluyó.