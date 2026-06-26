Mundial 2026: Flotta, su mirada de la selección y los candidatos que aparecieron

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó el partido de este sábado ante Jordania y la posibilidad de jugar con un equipo alternativo: “Messi va a decidir él si juega o no, Dibu va al arco seguro, después Scaloni hará que descansen los demás seguramente”.

Y amplió: “Se habla del ingreso de Senesi en la defensa, la vuelta de Tagliafico en el lateral izquierdo, Julián Álvarez precisa jugar porque jugó poco y tiene que agarrar ritmo”.

Más adelante, Flotta insistió con su idea de jugar con tres delanteros: “Creo que al trabajo de Almada lo puede hacer Julián y que Lautaro Martínez puede jugar junto a Messi en el ataque. Es mi pensamiento y lo vengo sosteniendo desde el Mundial pasado porque el primer goleador en la era Scaloni es Messi, después viene Lautaro Martínez. Considero que Álvarez puede bajar unos metros y sacaría a Almada”.

En otro tramo, Flotta habló de los candidatos que fueron apareciendo con el corre de los partidos. “En el Mundial se acomodaron los melones. Están los que tiene que estar, faltaría solo Uruguay, pero que clasifique mucho no nos conviene porque entraría segundo y nos tocaría enfrentarlo en 16avos. Creo que ninguno quiere jugar contra ellos porque hay una tradición futbolística entre los dos equipos y son dos equipos parejos”.

Después destacó la “hazaña” de Ecuador al ganarle a Alemania y que estén casi todos los equipos de la Conmebol. Y resaltó: “Noruega me sorprendió, tiene una disciplina táctica y adelante un delantero tremendo (Erling Haaland).

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