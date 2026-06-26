Scaloni dijo que “Messi va a ser suplente” y que “hay grandes jugadores que merecen entrar”

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, palpitó en conferencia de prensa el último partido de la fase de grupos ante Jordania y anticipó que “Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después”. Lo hizo en referencia al compromiso del sábado a las 23 en Dallas, Estados Unidos, donde los actuales campeones del mundo cerrarán su participación en el Grupo J, previo a los 16avos de final.

Lejos de referirse a temas futbolísticos, lo primero que hizo el director técnico Albiceleste fue “mandarle mucha fuerza a todo el pueblo venezolano” por el doble terremoto ocurrido este miércoles en el país caribeño. “Es muy triste lo que se está viendo. Están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todos los países puedan apoyar”, agregó.

En cuanto a la formación y la presencia del capitán, el oriundo de Pujato, Santa Fe, respondió: “Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana. Muchas gracias por preguntar, Enrique (Macaya Márquez), y disfrute del Mundial".

Tras el intercambio con el periodista que desarrolla su 18ª cobertura en Mundiales de la FIFA, Scaloni consideró: “Siempre hay que tomar recaudos de lo que tiene el rival. En este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de distintas maneras y varias dan resultado”.

A pesar de las modificaciones que se esperan en el equipo titular, el Gringo anticipó que la intención es que no cambien las formas: “Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por lo chicos que siempre están y entrenan al máximo. Creo que cuando hay oportunidad hay grandes jugadores que también merecen entrar. Y la idea es que el equipo juegue de la misma manera".

En la antesala del compromiso con Jordania, Scaloni subrayó la relevancia de vestir los colores de la selección argentina. “Al jugar con esta camiseta da igual el momento, la necesidad de puntos o no; esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, intentar ganar siempre. Por eso mantenemos la misma manera y ansiedad del primer día”, afirmó.

"La decisión de quién juegue mañana no va relacionada a quien toque en el siguiente partido", aclaró sobre el equipo que podría contar con el entrerriano Marcos Senesi. Y agregó: “A mí lo que me interesa es que la gente se sienta identificada con la propuesta del equipo, que tenga la sensación de que la selección los representa”.

Por otra parte, el DT consideró que “Jordania es un buen rival” y aclaró que la intención de Argentina “será tener la pelota y someter a través de la posesión; los jugadores de arriba del rival son rápidos y habrá que tenerlo en cuenta”.

Y concluyó: “Si se da, podríamos aprovechar a probar sistemas; Jordania suele jugar con cinco defensores, y es un sistema que implica que te muevas diferente si jugás con línea de cuatro. Hemos trabajado y el equipo no tendría inconvenientes de modificar”.