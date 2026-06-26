Tres gritos de Ousmane Dembélé construyeron la goleada de Francia ante una alternativa Noruega

Esta vez, el delantero del PSG y actual Balón de Oro fue el goleador de los Galos.

La selección de Francia, actual subcampeona mundial, goleó por 4 a 1 a su par de Noruega por la tercera fecha del Grupo I en Boston, y clasificó desde el primer puesto a los 16avos de final del Mundial de fútbol, donde se cruzará con uno de los mejores terceros: los candidatos son Suecia y Paraguay.

Ousmane Dembélé brilló con un triplete en el primer tiempo, a los siete, a los 20 y a los 32, y Désiré Doué sentenció a los 49 del complemento ante un elenco noruego que puso muchos suplentes pensando en la siguiente ronda.

Para los Vikingos Rojos descontó Thelo Aasgaard, a los 21 minutos de la primera etapa, luego de sacar desde el círculo central por el 2 a 0 parcial de los galos, que este viernes no contaron con su entrenador Didier Deschamps en el banco de suplentes: el DT viajó a Francia por el fallecimiento de su madre.

En cuanto al trámite del partido, Les Bleus marcaron la diferencia desde el comienzo y ya ganaban a los 7 minutos de juego, tras un remate potente desde la derecha de Dembélé. Y a los 20, el delantero del París Saint Germain volvió a aparecer tras una habilitación de Kylian Mbapé.

El elenco noruego presentó una formación alternativa para cuidar a sus principales figuras como Martin Odegaard, Alexander Sorloth o el propio Eerling Haaland, pero logró reaccionar y descontó tras sacar desde el mediocampo con una buena acción colectiva que culminó Thelo Aasgard.

Sin embargo, cuando parecía que podía ponerse en partido, Dembélé volvió a aparecer para colocar el 3 a 1 parcial, con un remate similar al del segundo tanto, cuando se jugaban 32 minutos de la primera mitad.

En el complemento, Noruega pareció ser más peligrosa y tuvo la posibilidad de volver a descontar con un penal, pero el remate débil de Jorgen Srand Larsen no trajo inconvenientes para el arquero Mike Maignan.

Luego de algunos intentos de Mbappé, que no pudo convertir por primera vez en tres partidos en este Mundial, Desiré Doué puso el broche de oro con un cabezazo que colocó el 4 a 1 definitivo en los primeros segundos del tiempo de descuento.

Con este resultado, Francia quedó con nueve puntos en lo más alto del Grupo I y jugará el martes 30 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a un seleccionado ubicado entre los ocho mejores terceros (Suecia y Paraguay aparecen como potenciales contrincantes) desde las 18 de Argentina. Y si avanza, podría cruzarse con Alemania en octavos de final.

Por su parte, Noruega clasificó segundo y tendrá que medirse ese mismo día ante Costa de Marfil en Dallas. El triunfador de esta llave irá en octavos contra el ganador de Brasil-Japón.