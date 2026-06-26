Werner y su visión del lastre: “Hoy con un poco más de kilos ya es inviable poder ganar”

El paranaense Mariano Werner es uno de los máximos referentes de Ford y del automovilismo nacional, pese a un 2025 complicado y un 2026 con algunos vaivenes. A pesar de ganar en Termas de Río Hondo la quinta fecha, el arranque de campeonato fue complejo con el flamante Ford Mustang y el nivel post triunfo tampoco fue el mejor.

En charla con Campeones, Werner habló del peso que significan los 25 kilos de lastre tras ganar y si eso hace desaparecer a los que ganan: “Creo que acá hay que hacer un análisis más profundo, no solamente que desapareces. Canapino ganó la carrera clasificando 12, en el caso mío, clasificando quinto y gané una serie que me posicionó con dos autos de seguridad en la otra y me dio la chance de largar primero. El referente de ese fin de semana era Rossi y yo estaba a tres o cuatro décimas. Después, con los 25 kilos, tres décimas perdés y salís de combate”.

Además de expresar que si no estás entre los mejores seis de la grilla en un fin de semana “no peleas”, no solamente les atribuye los rendimientos dispares a los kilos: “Hoy con un poco más de kilos ya es inviable poder ganar una carrera más o poder seguir en la pelea. Entiendo que no es que esos cinco kilos cambiaron, es que hoy el TC está pasando, con tantas marcas y pilotos un nivel increíble, entonces está todo muy parejo”.

A lo que agregó: “Depende también del nivel del auto que uno tenga, creo que los lugares que más sufren son cuando hay más frenada y acelerada hay. Posadas, Rosario, después como todo, hay autos a los que les echas 25, 30 (kilos) y siguen andando igual”.

Siempre es tema de debate la paridad entre las marcas del TC, sobre todo en una categoría tan grande y competitiva: “Creo que con lo que se le dio Torino está muy bien, el Challenger tiene buena carga aerodinámica, pero después por supuesto que hay que ver cada marca con la cantidad de representantes que tienen. No es lo mismo analizar un Mustang con 15 autos o un Camaro, que una marca que tiene 2 o 3 o 4. Entonces es difícil de ver eso”.