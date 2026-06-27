Argentina perdió con Turquía en una nueva presentación de la Liga de Naciones

Luciano Vicentín aportó 14 puntos, pero no alcanzó para la victoria de Argentina.

Este sábado durante la tarde, el seleccionado argentino enfrentó al de Turquía por la Liga de Naciones de Vóley. En la ciudad de Gliwice, Polonia, se desarrolló el encuentro que contó con el arbitraje de David Fernández Fuentes e Ivaylo Ivanov.

Argentina comenzó el partido con solidez, quedándose con los dos primeros parciales para ponerse en ventaja en el encuentro por 2-0. Los sets favorecieron al elenco de Eduardo Dileo por 25/19 y 25/21, lo que hacía pensar que Argentina podía quedarse con un encuentro valioso en el marco de su recuperación en el torneo.

Sin embargo, Turquía despertó en el tercer set e inició una remontada que acabó con victoria en tiebreak. Los parciales fueron 25/21, 25/18 y 18/16 en favor del seleccionado europeo, que sumó dos puntos gracias a esta victoria.

El equipo argentino que comenzó el partido estuvo compuesto por Germán Gómez, Agustín Loser, Luciano Vicentín, Jan Martínez Franchi, Nicolás Zerba y Luciano De Cecco. Franco Massimino fue el líbero del equipo.

El goleador del seleccionado turco fue Bülbül Bedirhan, autor de 18 puntos para su equipo; mientras que Germán Gómez y Agustín Loser fueron los principales anotadores con 16 tantos cada uno. El paranaense Luciano Vicentín, por su parte, anotó 14 puntos para su equipo.

Con el resultado final, Argentina quedó en la 14ª posición, con seis unidades (dos victorias y cinco derrotas). En el marco del segundo weekend todavía le queda un partido más: este domingo enfrentará al local, Polonia, a partir de las 15 (hora de Argentina).

Resultados de Argentina

Weekend 1 (en Brasil):

1-3 (23/25, 20/25, 27/25, 24/26) vs. Serbia.

0-3 (23/25, 19/25y 23/25) vs. Irán.

1-3 (25/23, 23/25, 15/25 y 23/25) vs. Bulgaria.

2-3 (25/18, 26/24, 19/25, 23/25 y 9/15) vs. Brasil.



Weekend 2 (en Polonia):

3-2 (25/21, 15/25, 25/15, 18/25 y 15/13) vs. Alemania.

3-0 (25/22, 25/18 y 25/22 vs. China.

2-3 (25/19, 25/21, 21/25, 18/25 y 16/18) vs. Turquía.