Bélgica goleó a Nueva Zelanda y salió del cuadro de Argentina

Este domingo por la madrugada de Argentina se desarrolló la definición del Grupo G. En el estadio BC Place de la ciudad de Vancouver, Canadá, Bélgica y Nueva Zelanda se midieron en un mano a mano que recibió a ambos con chances de clasificación a la próxima fase. El árbitro del encuentro fue Adham Makhadmeh de Jordania.

Bélgica avisó desde temprano con un intento de Leandro Trossard tras una buena habilitación dentro del área que lo dejó mano a mano con el arquero Max Crocombe. Su definición cruzada dio en el poste izquierdo y acabó despejada por el fondo neozelandés.

A los 19 minutos el árbitro sancionó penal por una supuesta mano dentro del área tras un remate de Trossard. Sin embargo, la revisión del VAR lo llevó a cambiar de opinión, por lo que el seleccionado europeo debió esperar para la apertura del marcador.

Pero no tuvo que esperar tanto, porque a los 28 minutos llegó el tiro de esquina impulsado por Kevin De Bruyne que picó dentro del área y encontró el rebote en Tim Payne que habilitó la llegada de Trossard en el área chica. El jugador de Arsenal se arrojó al suelo para ganar con su pie derecho y vencer a Crocombe para el 1-0.

Crocombe tuvo chance de mostrar su valía luego de un excelente avance belga que terminó en habilitación para Charles De Ketelaere. El atacante definió cruzado al ingresar al área, pero no pudo superar a la buena intervención del arquero neozelandés.

Ya en la segunda mitad volvió a golpear Bélgica. Otra vez apareció Trossard luego de un buen pase en profundidad. El atacante controló el balón dentro del área, enganchó y sacó un remate que dio en un rival. El rebote lo favoreció y en ese momento decidió sacar un disparo fuerte y alto que evitó la intervención de Crocombe y se transformó en el 2-0 parcial a los cuatro minutos.

De Bruyne también tuvo la chance de convertir. En su caso fue tras una recuperación en la puerta de la medialuna del área grande. El jugador de Napoli tomó el balón y enganchó hacia la izquierda para sacar un remate cruzado contra el poste izquierdo que superó a Crocombe y se transformó en el 3-0 a los 21 minutos. A esta altura los goles importaban para Bélgica, ya que le permitían superar a Egipto en la tabla de posiciones.

Es por eso que cuando llegó el gol de Elijah Just a los 38 hubo preocupación en el combinado europeo. Fue tras un tiro de esquina que Thibaut Courtois rechazó con un puñetazo que la pelota cayó en la posición de Just en la puerta del área. El atacante sacó un potente disparo al medio que superó a Courtois y se transformó en el descuento.

Pero apenas dos minutos más tarde, Bélgica sacó del medio y amplió la ventaja con el recién ingresado Romelu Lukaku. Nicolás Raskin sacó un muy buen centro desde la derecha para el cabezazo de Lukaku que venció a Crocombe y se transformó en el 4-1 parcial.

Hubo uno más. Alexis Saelemaekers puso punto final a un avance por la izquierda que terminó en pase de Lukaku para él y un remate bajo y al poste derecho que dejó sin nada que hacer al arquero del conjunto neozelandés.

La goleada le sirvió a Bélgica, porque Egipto empató 1-1 con Irán y acabó con diferencia de gol +2 contra el +4 de los europeos (ambos sumaron cinco puntos). En la próxima instancia, el combinado europeo enfrentará a un tercero; mientras que los africanos se medirán con Australia en la llave que determinará al rival del ganador entre Argentina y Cabo Verde en octavos de final.