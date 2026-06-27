Cabo Verde clasificó a 16avos de final y enfrentará a Argentina

Este viernes por la noche, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentaron en un mano a mano para definir su clasificación a la próxima instancia en el torneo dentro del Grupo H. Francois Letexier fue el árbitro del encuentro correspondiente al Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el estadio NRG de Houston.

El dominio de la pelota fue de Cabo Verde, que generó las mejores acciones de peligro en el partido. El conjunto africano sabía que una victoria aseguraba su clasificación a la próxima instancia, aunque un empate también era una buena opción siempre y cuando España lo ayudara en su duelo frente a Uruguay.

Sin embargo, la ocasión más clara de la primera mitad fue para el seleccionado árabe, que sabía que estaba obligado a ganar para lograr la clasificación. Fue tras un centro desde la derecha que llegó el cabezazo de Mohamed Kanno. El remate del atacante no complicó a un bien parado Vozinha, que controló sin problemas.

Ya en la segunda mitad, Cabo Verde comenzó a generar ocasiones de mayor riesgo. La primera llegó a los dos minutos, luego de un buen avance por derecha que terminó con el centro bajo y hacia atrás para la llegada de Jamiro Monteiro, en una jugada muy parecida a la que le dio la victoria a España frente a Uruguay. El atacante remató cruzado y bajo, pero no sorprendió a Mohammed Alowais, que controló el balón.

Dos minutos más tarde intentó Kevin Pina de larga distancia. Su remate buscaba el costado derecho del arco árabe, pero se fue desviado ante la volada de Alowais, que no hubiera llegado si el balón iba al arco.

La chance más clara fue casi a la media hora de juego, en un contragolpe que le permitió a Nuno Da Costa habilitar a Laros Duarte en la puerta del área. El mediocampista quedó mano a mano con Alowais e intentó cruzar su definición, pero se encontró con el cuerpo del arquero, que evitó el tanto.

Luego de un nuevo avance de Cabo Verde por derecha hubo un centro que Alowais despejó a medias. Tras el despeje llegó el remate de larga distancia de Kevin Lenini, pero su tiro se fue sumamente desviado.

El tiempo transcurrió y hubo muy poco para agregar. Cabo Verde logró el resultado que necesitaba para seguir en la competencia y será rival de la Argentina en 16avos de final. Para Arabia, el camino volvió a terminar en la fase de grupos: dos puntos al igual que Uruguay, pero peor diferencia de gol.