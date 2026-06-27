Cifre se quedó con la clasificación del TC Pista Pick Up

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la quinta fecha del TC Pista Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata tuvieron lugar los entrenamientos y la clasificación en etapas que determinó al vencedor de la jornada.

En los entrenamientos hubo un adelanto de lo que ocurriría más tarde. El líder del primer ensayo fue Faustino Cifre, con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 90 milésimas, seguido por Santiago Biagi y Nahuel Cordone. El uruguayense Tomás Pellandino terminó cuarto y el ramirense Manuel Borgert acabó undécimo.

En el segundo ensayo volvió a aparecer Cifre, esta vez con un tiempo algo más lento: un minuto, 30 segundos y 264 milésimas. En este caso lo siguieron Nicanor Santilli Pazos y el uruguayense Pellandino. El ramirense Borgert, por su parte, quedó en el quinto puesto del clasificador.

Clasificación

La Clasificación se desarrolló por etapas y tuvo bandera roja por las salidas de pista de Marcelo Vergagni y Leonardo Forte. Con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 469 milésimas fue Cifre la primera referencia, seguido por Antonino Sganga y Luis Catelli. Pellandino (cuarto) y Borgert (octavo) consiguieron avanzar de etapa.

En la segunda clasificación fue otra vez Cifre el que dominó, esta vez entre diez pilotos, con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 148 milésimas. El segundo lugar fue para Sganga y tercero terminó Biagi. Borgert clasificó cuarto y avanzó; mientras que Pellandino no superó el corte en el sexto puesto.

En el último corte clasificatorio llegó el tiempo de la pole. Cifre marcó un registro de un minuto, 30 segundos y 29 milésimas. Fue 451 milésimas más rápido que Borgert: el ramirense firmó el segundo tiempo más veloz de la tercera clasificación. El podio lo completó Biagi, a 572 milésimas.

De esta forma será Cifre el líder de la primera serie este domingo desde las 10.10; mientras que la segunda serie tendrá a Borgert como puntero, desde las 10.35. La final de este domingo será desde las 13.27 y se impondrá el mejor luego de 18 vueltas o 30 minutos -lo que suceda primero-.