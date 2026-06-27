Egipto sufrió, pero avanzó tras empatar con Irán en el Grupo G

Egipto sufrió sobre el final, pero se llevó el empate y la clasificación a 16avos.

En el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, Egipto e Irán se midieron en el marco de la tercera y última fecha del Grupo G en el Mundial 2026. El árbitro del encuentro fue el polaco Szymon Marciniak.

Egipto pegó de entrada. Un avance de Mohamed Salah por la derecha terminó con un intento de remate que se desvió en el camino y forzó el rechazo con los puños de Alireza Beiranvand. El balón le quedó servido a Mahmoud Saber, que definió bajo y con precisión para superar a la defensa iraní y estampar el 1-0 parcial.

Sin embargo, un error defensivo le dio rápidamente la chance del empate al conjunto asiático. Mehdi Taremi fue a presionar la salida de Mohamed Abdelmoneim y anticipó su rechazo, por lo que recibió la patada del defensor dentro del área.

El árbitro sancionó penal y de la ejecución se encargó el propio Taremi, que remató al costado izquierdo y se encontró con una excelente estirada de Mostafa Shoubir para evitar el empate. Iban 10 minutos y el encuentro estaba lleno de emociones.

La insistencia permitió que Irán encuentre el empate a los 13. Fue tras un remate de Milad Mohammadi desde adentro del área que buscaba el poste izquierdo de Shoubir. El arquero se estiró bien y rechazó a un costado, como dicen los libros, pero no contaba con la aparición a toda velocidad de Ramin Rezaeian, que sacó un disparo alto que venció su valla y se transformó en el 1-1.

Hasta la pausa de hidratación el ritmo lo manejaba Irán, con aproximaciones peligrosas bien resueltas por la defensa del conjunto egipcio, pero los minutos posteriores al freno en el partido lo volvieron mucho más trabado. Y en esa tónica se mantuvo durante un largo período.

En la segunda mitad, Irán fue con todo hacia el cierre con el objetivo de lograr la victoria que le permita finalmente la clasificación. Y sobre el final tuvo la chance de festejar el 2-1.

Tras un par de rebotes dentro del área, la pelota finalmente le quedó a Shoja Khalilzadeh, que sacó un remate alto sin arquero como oposición y superó al defensor que tenía por delante para el 2-1 a los 50 minutos. Sin embargo, la revisión del VAR anuló el tanto por offside del autor del tanto: se encontraba delante del penúltimo jugador rival, que en este caso fue Hamza Abdelkarim.

Con la igualdad, Egipto llegó a cinco puntos y perdió la cima de la tabla de posiciones a manos de Bélgica por diferencia de gol; mientras que Irán quedó tercero con tres unidades, a la espera de la resolución en la última fecha para saber si continuará en competencia. En 16avos, el equipo africano será rival de Australia y en caso de seguir en carrera se medirá con el vencedor de Cabo Verde-Argentina.