Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria

El argentino superó la Q1, pero no pudo en la Q2, en la que terminó último.

Este sábado por la mañana se desarrolló la última sesión de entrenamientos, instancia en la que Franco Colapinto no tuvo el mejor andar del fin de semana. Luego de 18 vueltas, su mejor registro lo ubicó en la 14ª ubicación, a un segundo y 298 milésimas de George Russell, que fue el más rápido con un tiempo de un minuto, siete segundos y 96 milésimas.

El argentino no pudo superar ni a Pierre Gasly, compañero en Alpine, que quedó 11° con un tiempo que fue dos décimas mejor que el del argentino. Con este antecedente, cerca del mediodía llegó el momento de la clasificación en el Red Bull Ring de la villa de Spielberg, Austria.

En su primer intento dentro de la clasificación, Franco Colapinto quedó a más de un segundo del líder Kimi Antonelli y a tres décimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Mucho que mejorar para el argentino, que ya no había tenido un gran entrenamiento: el desafío estaba en meter el auto a Q3.

A un minuto del cierre, Colapinto mejoró su tiempo y se ubicó noveno, a 811 milésimas del tiempo de Antonelli (un minuto, siete segundos y 83 milésimas). Pese a caer dos puestos al terminar el paso de todos, el argentino (11°) quedó por delante de Gasly (13°).

Los tres mejores fueron Antonelli, Lando Norris y Lewis Hamilton; los eliminados fueron: Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Alex Albon y Carlos Sainz.

En la Q2, el primer intento de Colapinto lo ubicó lejos de Charles Leclerc, que era el líder del parcial. Quedó a un segundo y 151 milésimas del tiempo del monegasco, que fue superado poco después por Antonelli (un minuto, seis segundos y 763 milésimas) y Norris. Para el argentino también fue preocupante haber quedado detrás de Gasly.

A Colapinto no le alcanzó en el último intento y quedó en el 16° lugar, a un segundo y 408 milésimas del líder Antonelli. Detrás del italiano quedaron Oscar Piastri y Norris como los más cercanos.

Los eliminados además de Colapinto fueron Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Gasly. La sorpresa: los Racing Bulls, que lograron meterse en la Q3.

En el último tramo de la clasificación, Lewis Hamilton fue el primero en pararse en pole position, pero Charles Leclerc se la arrebató en su último intento con un tiempo de un minuto, seis segundos y 349 milésimas. Inmediatamente después del paso de Leclerc se produjo el choque de Max Verstappen que forzó la bandera amarilla y detuvo los intentos en pista.

La polémica llegó después, porque George Russell completó igual su giro con un tiempo de un minuto, seis segundos y 113 milésimas que le permitió firmar la pole position. Pese a que la bandera amarilla estaba activa, la FIA permitió el registro y Russell se quedó con la pole por delante de Leclerc y Hamilton.