Inglaterra cumplió ante Panamá y se quedó con el Grupo L

Este sábado por la tarde se definió la historia en el Grupo L. Aunque llegaba como líder, Inglaterra estaba amenazado por Ghana y Croacia, por lo que debía ganarle a una resistente Panamá en el marco de la última fecha de la fase de grupos. El duelo se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y contó con el arbitraje del qatarí Abdulrahman Al-Jassim.

De arranque en el juego llegó la primera intervención del arquero Orlando Mosquera. Nada más iban siete minutos cuando Marcus Rashford enganchó de izquierda hacia el centro y sacó un remate bajo contra el poste derecho del arco defendido por Mosquera, que con una buena estirada envió el balón al córner.

Fue un monólogo. Panamá cedió la posesión de la pelota y dejó adelantarse a los ingleses, a la espera de que algún balón largo le permitiera incomodar la valla defendida por Jordan Pickford. En ese contexto llegó una clara ocasión a los 26 minutos, luego de una buena pared en ataque que permitió el ingreso al área de José Luis Rodríguez. El atacante sacó un disparo fuerte al costado derecho del arco inglés, pero la atajada de Pickford envió el balón al córner.

Rashford volvió a tener la chance inglesa en la siguiente llegada al arco. Esta vez el jugador de Barcelona remató de cabeza tras un centro de Elliot Anderson desde la derecha, pero lo hizo por encima del travesaño. Poco más pasó en la primera mitad: Panamá mantuvo el juego bajo control.

En el segundo tiempo otra vez llegó rápido Inglaterra. Esta vez fue Harry Kane quien se perdió el gol tras un centro desde la izquierda. El delantero de Bayern Munich no pudo definir después del control y el despeje de José Córdoba que dio en Andrés Andrade casi se transforma en un gol en contra, pero acabó en tiro de esquina.

Rodríguez tuvo la siguiente ocasión del partido para el conjunto panameño: fue a los diez minutos, tras un avance por la izquierda que terminó en un derechazo del atacante al que le faltó efecto para meterse por el poste izquierdo de Pickford. Eran pocas sus llegadas, pero Panamá las tenía.

La mejor atajada del partido llegó pocos minutos después, luego de una habilitación de Bellingham para Kane, que trazó una buena diagonal hacia el área. Desde adentro sacó un potente remate que el arquero Mosquera rechazó hacia la derecha, evitando el gol en un claro mano a mano. Pero no hizo más que demorar lo inevitable.

El gol llegó a los 16, luego de un tiro de esquina desde el costado izquierdo impulsado por Bukayo Saka. El balón cayó en la posición de Bellingham, que le ganó a su marcador y definió de zurda contra el poste derecho del arco de Mosquera. Gol y 1-0.

El segundo para liquidar la historia llegó cinco minutos después tras un doble enganche de Bellingham que derivó en un centro para Kane desde el costado izquierdo. De cabeza, el goleador del fútbol alemán venció a Mosquera, al que tomó a contrapierna, y puso el 2-0 definitivo.

Panamá tuvo la chance del descuento luego de un largo pique de José Fajardo que terminó en gol tras el mano a mano con Pickford. Sin embargo, la jugada fue anulada por offside del atacante panameño: no hubo más movimientos en el marcador.

Inglaterra ganó y llegó a siete puntos, con los que pasó en el primer lugar del Grupo L, mientras que Panamá quedó último sin unidades y fue el único equipo de la fase de grupos que se fue sin anotar goles. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel ahora debe esperar el desenlace de los grupos para conocer cuál será su rival.