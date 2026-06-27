LPF: Belgrano y Don Bosco golearon en el arranque de la fecha 11

El "Mondonguero" goleó a Los Toritos y escala en la tabla de posiciones (foto: Club Belgrano).

Luego de una semana llena de actividad por la postergación del fin de semana anterior y la disputa de la final de la Copa Túnel Subfluvial, este sábado comenzó una nueva fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Se disputaron dos encuentros y otros siete partidos quedaron pendientes de disputa para este domingo.

En el estadio Oscar Vera, Belgrano goleó a Los Toritos por 7-1, de manera que subió en la tabla de posiciones. Ahora suma 20 puntos y se ubica en la séptima colocación, mismo nivel que San Benito. El Tricolor, por su parte, quedó en la 16ª ubicación, aunque todavía tiene pendiente su partido por la décima fecha.

El otro encuentro del día fue el protagonizado por Don Bosco y Formación Independiente. En el estadio Dr. Carlos Federik, el Salesiano no dejó dudas y goleó por 4-0, de manera que se metió en la posición de escolta del torneo con 23 puntos, solo por detrás de Neuquen (25).

La actividad se completará este domingo con el duelo de extremos entre Neuquen y Argentino Juniors que se desarrollará desde las 15.30 como principal atractivo.

Fixture y resultados | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 11

Sábado 27/6:

Belgrano 7-1 Los Toritos.

Don Bosco 4-0 Formación Independiente.



Domingo 28/6:

Desde las 15:

Oro Verde - Atlético Paraná.

Desde las 15.30:

Ciclón del Sur - Club VF.

Instituto - San Benito.

Sportivo Urquiza - Camioneros.

Palermo - Universitario.

Neuquen - Argentino Juniors.

Patronato - Peñarol.



Posiciones

1°) Neuquen: 25 puntos.

2°) Don Bosco: 23**.

3°) Oro Verde: 22.

4°) Sportivo Urquiza: 21.

5°) Universitario: 21.

6°) San Benito: 20.

7°) Belgrano: 20**.

8°) Ciclón del Sur: 17.

9°) Club VF: 16.

10°) Instituto: 15.

11°) Atlético Paraná: 12*.

12°) Patronato: 10*.

13°) Peñarol: 10.

14°) Camioneros: 8.

15°) Formación Independiente: 7**.

16°) Los Toritos: 7* / **.

17°) Palermo: 4*.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Tienen pendiente su partido por la fecha 10.

**Ya jugaron por la fecha 11.