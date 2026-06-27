Sin Messi en el arranque, Argentina cierra el Grupo J ante Jordania

Este sábado por la noche comenzará la última presentación de la Argentina en el marco de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro será ante Jordania en el Dallas Stadium de la ciudad de Arlington y contará con el arbitraje del rumano István Kovács. Su comienzo está previsto a las 23, hora de Argentina.

Argentina llega con el camino muy definido. Ya clasificada como líder del grupo pase lo que pase, sabe que en 16avos de final deberá enfrentarse a Cabo Verde el próximo viernes en Miami y, en caso de ganar en esa instancia, tendrá que medirse con el vencedor del duelo entre Egipto y Australia.

Con todo eso ya confirmado, Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi afrontará el arranque del encuentro en el banco de los suplentes. Además, adelantó que tiene la formación confirmada en el fuero interno, pero todavía no la exteriorizó.

Con Messi en el banco y la ausencia de Cristian Romero tras el golpe que sufrió en el duelo anterior frente a Austria, se sabe que al menos habrá dos variantes en el equipo. El reemplazo de Messi no fue confirmado, pero podría tratarse de Julián Álvarez; mientras que al segundo lo reemplazaría Nicolás Otamendi.

De no mediar nada extraño, Scaloni cambiaría a casi la totalidad del equipo. Emiliano Martínez conservaría su lugar y podría ser el único en hacerlo si finalmente Lautaro Martínez no está desde el arranque y cede su lugar a Nicolás Paz.

De ser Dibu el único en conservar su puesto, la formación iría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

El entrenador sostendría el esquema, pero cambiaría los nombres. Así habría descanso para el entrerriano Lisandro Martínez en beneficio de la titularidad del otro entrerriano: Senesi. Habrá que aguardar a instantes antes del encuentro.

El rival

Ya eliminado por sus resultados previos, Jordania enfrentará a la Argentina con el objetivo de no terminar en cero. Sin puntos por sus derrotas ante Austria (1-3) y Argelia (1-2), el equipo jordano irá con todas sus herramientas para intentar llevarse algo de su partido frente a la Argentina.

El equipo conducido por el marroquí Jamal Sellami tiene buenos antecedentes: es el subcampeón de la última Copa Asia (derrota ante Qatar) y subcampeón de la Copa Árabe (derrota frente a Marruecos), por lo que no será un rival menor, más allá de que no consiguió sumar en este mundial.

Para este partido, el técnico pondría en cancha a: Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi, Mohammad Abu Zrayq.