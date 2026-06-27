Uruguay perdió con España y se fue del Mundial sin ganar

Este viernes por la noche se produjo la definición del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El árbitro del partido en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, México, fue Ismail Elfath de Estados Unidos.

El seleccionado de Marcelo Bielsa comenzó a sufrir desde temprano, luego de un error de Rodrigo Bentancur que permitió avanzar en ataque a Lamine Yamal. El atacante avanzó por el centro y cedió haca la izquierda para Mikel Oyarzábal, que intentó un remate cruzado que Sebastián Cáceres desvió hacia el tiro de esquina.

Luego de varios minutos sin variantes en el desarrollo del juego y con un dominio español que no llegó a traducirse en chances claras de gol llegó la apertura del marcador. Marcos Llorente encabezó un avance por derecha que terminó en un centro bajo para la llegada por el medio de Álex Baena. El atacante controló hacia adelante para dar espacio a su disparo y sacó un remate de media vuelta. Su tiro no parecía demasiado peligroso, pero el pique engañó a Fernando Muslera, que además respondió flojo y no pudo evitar el 1-0 a los 42.

En el final de la primera mitad, Uruguay tuvo su única chance de la primera mitad con un pase hacia el medio que Aymeric Laporte casi remata en contra de su propia valla. Bien parado, Unai Simón controló el balón sin problemas.

En el entretiempo se produjo un golpe de efecto inesperado: Bielsa sacó del campo de juego a Muslera para el ingreso de Sergio Rochet, quien atajó durante el complemento. Luego del partido, el entrenador reconocería que fue un pedido del propio arquero uruguayo.

Siguiendo en la línea de los referentes del seleccionado uruguayo. En el complemento también se produjo la salida de Federico Valverde, cuando iban 11 minutos. En su caso ingresó Federico Viñas. Bielsa admitió que la variante buscaba darle al equipo más peso en ataque.

Aunque en el final Uruguay tuvo más la pelota e intentó forzar alguna jugada, no consiguió generarle ni una ocasión clara a Simón, que tuvo un partido más relajado de lo esperado. Apenas hubo un remate de Nicolás De la Cruz que controló sin problemas. Por el contrario, España sí pudo liquidar el encuentro.

Con una pared en la puerta del área y un cambio de ritmo que le permitió avanzar en soledad, Ferrán Torres quedó mano a mano con Rochet, ante el que intentó definir fuerte y arriba. Su remate fue tan alto que dio en el travesaño y se fue desviado.

Sobre el final, Agustín Canobbio cometió una fuerte falta en la salida española ante el control de Pau Cubarsi y se fue expulsado. Con uno menos y ya casi sin tiempo, no hubo nada que agregar para el conjunto uruguayo, que quedó eliminado.

España terminó primero en el grupo y en 16avos de final enfrentará al segundo del grupo de la selección argentina. Uruguay quedó eliminada y benefició a Cabo Verde, que logró una histórica clasificación a 16avos, ronda en la que enfrentará a la Argentina.