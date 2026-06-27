Wenceslao fue descalificado y perdió frente a Bruno Acosta

Luego de superar un extenuante entrenamiento que lo llevó a bajar 10 kilos en tres semanas, Wenceslao Mansilla se enfrentó al bonaerense Bruno Acosta en una pelea de pesos supermedianos en la carpa San Martín del Club Atlético River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires.

El combate terminó pronto, debido a un choque de cabezas que se produjo en el segundo round y llevó a la descalificación de Peligro por parte del árbitro de la pelea. Esto le dio la victoria al bonaerense Acosta, que sumó un nuevo triunfo en su carrera para su récord actual de 13 victorias (nueve por knock-out) y una derrota.

En frente, Wenceslao alcanzó su 40ª pelea como profesional con un acumulado de 21 victorias (11 por knock out), 18 derrotas (seis antes del límite) y un empate. No pudo seguir con su racha el entrerriano, que en su combate anterior había vencido por knock out técnico a Sergio Carabajal en el Club Paracao el pasado 9 de diciembre.

En sus redes sociales, Wenceslao ensayó una despedida: “Había imaginado muchos escenarios posibles para este momento, pero ninguno con este desenlace”. Agregó que no se quejará y que la llegada de su 40ª pelea como profesional le permitió repasar un recorrido que le dio mucho más que el resultado inesperado de esta última pelea.

“El boxeo me dio tanto que sería injusto estar enojado por esto. Lloré, reí, sufrí y padecí este hermoso deporte, pero jamás dejé de amarlo y disfrutarlo”, escribió.