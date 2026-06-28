Alberti ganó la final del TC Pista Pick Up; Pellandino fue segundo

La actividad final de la quinta fecha del TC Pista Pick Up se desarrolló este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Todo comenzó con la disputa de las series y posteriormente se llevó a cabo la final que definió al ganador del fin de semana.

En este contexto, la primera serie acabó en manos de Luis Catelli, que aprovechó el despiste en la primera vuelta que dejó afuera a Faustino Cifre y Santiago Biagi para quedarse con el primer lugar. El piloto de Monte Maíz, Córdoba, culminó los cinco giros en siete minutos, 48 segundos y 371 milésimas. Lo siguieron José Goya y Gonzalo Aramburu.

En la segunda batería partieron como líderes el ramirense Manuel Borgert y Antonino Sganga. Aunque el entrerriano partió bien, poco después apareció Tomás Pellandino desde atrás para superarlo y quedarse con el primer puesto. El uruguayense no aguantó esa posición, porque Juan Alberti apareció desde atrás para darle pelea. Después de que se superaron mutuamente, en la última curva se produjo el sobrepaso final de Alberti para quedarse con la serie luego de siete minutos, 40 segundos y 502 milésimas. Pellandino terminó segundo y Borgert, tercero en la batería que resultó ser la más rápida.

En la final el líder fue Alberti, seguido por Catelli y Pellandino. En la partida no hubo variantes y los puestos se mantuvieron durante los primeros cinco giros, momento en el que Borgert intentó un sobrepaso que acabó por llevarlo afuera de la pista: volvió último y comenzó una buena remontada que lo devolvió al séptimo lugar.

Adelante, Pellandino dio cuenta de Catelli con una gran maniobra y fue a la caza de Alberti, aunque lo tenía muy lejos. Cerca del final, con Alberti liderando cómodo, Borgert intentó escalar más posiciones hasta el cuarto lugar, pero acabó protagonizando un toque con Cifre y Aramburu que terminó con los dos últimos fuera de la pista. Esto benefició a Nicanor Santilli Pazos, que esquivó la pelea y saltó al tercer lugar.

Alberti, Pellandino y Santilli Pazos conformaron el sorpresivo podio; mientras que Borgert acabó en el octavo lugar luego del incidente del último giro. Habrá revancha recién el próximo mes, con Pellandino como líder del campeonato: correrán el 25 y 26 de julio, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras.