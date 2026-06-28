Argentina ganó el set más largo de la historia, pero no pudo con Polonia

En el cierre del segundo weekend de la Liga de Naciones de Vóley, Argentina se enfrentó a Polonia en la ciudad de Gliwice, donde los polacos son locales. El combinado argentino llegaba tras una sufrida derrota ante Turquía que interrumpió su buen inicio en este segundo tramo del campeonato. Este cotejo contó con el arbitraje de Ricardo Ferreira y David Fernández Fuentes.

En el primer set ambos equipos hicieron historia: protagonizaron el set más largo en tiempo y con más puntos disputados en todo el desarrollo de la Liga de Naciones. Fue triunfo 50-48 para la Argentina, que consiguió imponerse luego de una hora de juego. El anterior récord en tiempo también era argentino, en un set en el que se impuso a Estados Unidos por 43-41 en 2023; mientras que en puntos lo era el set entre Turquía y Alemania que acabó 44-42 en 2024.

Pero ese hecho histórico a favor no sirvió para que la Argentina pudiera cosechar su tercera victoria en el torneo. En el siguiente parcial volvió a haber paridad, pero en esta ocasión fue 26/24 para el conjunto polaco. Ese triunfo fue la piedra basal de la victoria posterior, ya que en los siguientes sets ganaron los europeos por 25/19 y 25/20 para firmar su sexta victoria del campeonato.

El equipo conducido por Eduardo Dileo salió al rectángulo de juego con Martín Ramos, Manuel Armoa Morel, Luciano De Cecco, Germán Gómez, Jan Martínez Franchi y Joaquín Gallego. El líbero fue Franco Massimino, mientras que el paranaense Luciano Vicentín entró desde el banco y aportó 10 tantos (el goleador fue Armoa Morel con 23).

El resultado final dejó a la Argentina con siete puntos en la 15ª posición del campeonato. En su próximo partido, Argentina enfrentará a Japón el 15 de julio desde la medianoche (jugarán en Osaka, Japón).

Resultados y fixture de Argentina

Weekend 1 (en Brasil):

1-3 (23/25, 20/25, 27/25, 24/26) vs. Serbia.

0-3 (23/25, 19/25y 23/25) vs. Irán.

1-3 (25/23, 23/25, 15/25 y 23/25) vs. Bulgaria.

2-3 (25/18, 26/24, 19/25, 23/25 y 9/15) vs. Brasil.



Weekend 2 (en Polonia):

3-2 (25/21, 15/25, 25/15, 18/25 y 15/13) vs. Alemania.

3-0 (25/22, 25/18 y 25/22 vs. China.

2-3 (25/19, 25/21, 21/25, 18/25 y 16/18) vs. Turquía.

1-3 (50/48, 24/26, 19/25 y 20/25) vs. Polonia.



Weekend 3 (en Japón):

15/7: vs. Canadá.

17/7: vs. Cuba.

18/7: vs. Italia.

19/7: vs. Japón.