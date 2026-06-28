Argentina venció a Jordania, ganó con otro gol de Lionel Messi, cuidó figuras y mejora en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de la Argentina contra Jordania en el Mundial; el capitán jugó algo más de media hora, lapso que le bastó para volver a convertir.

Con 70.649 personas en las tribunas, una multitud de argentinos que volvieron a copar el Dallas Stadium y Lionel Messi siguiendo el partido desde el banco mientras su imagen aparecía una y otras veces en la pantalla gigante, la selección derrotó por 3-1 a Jordania y, con el primer puesto asegurado desde antes, cerró una fase de grupos perfecta, al menos en los números. Por primera vez en 20 años sin su capitán entre los titulares en un Mundial, le alcanzó una formación alternativa para completar una de las mejores primeras ruedas de su historia: como en 1930, 1998 y 2006, avanzó con tres triunfos en tres partidos, pero esta vez con el agregado de haber preservado el físico de sus principales figuras para el compromiso de los dieceiseisavos de final.

La última escala antes de los mata-mata terminó siendo un negocio redondo. Ahora, en el horizonte aparece Cabo Verde, el oponente del próximo viernes en Miami. La ilusión argentina empieza a tomar otro color, impulsada por los resultados y por un equipo que fue levantando su nivel con el correr del torneo, aunque todavía no se ha enfrentado con los rivales más fuertes, consignó el diario La Nación.

Más allá del contexto, ante el adversario más débil del grupo y que ya no tenía posibilidades matemáticas de clasificarse, el partido planteaba un desafío extra para la selección: sostener una identidad y encontrar variantes que pueden resultar clave cuando empiece la etapa eliminatoria, cuando ya no habrá margen de error. En ese sentido, Lionel Scaloni aprovechó para ampliar el menú de opciones en todas las líneas, con la única excepción del arquero. Y no solo cambió nombres: también probó roles. Exequiel Palacios fue defensor lateral por la derecha; Nicolás Paz alternó entre interno, enganche y delantero, y Lautaro Martínez compartió el ataque con Julián Alvarez, una fórmula que el director técnico utiliza solamente cuando Messi no está en la cancha.

La selección fue un equipo dinámico, casi sin posiciones fijas del medio hacia adelante. Se instaló en campo ajeno, manejó la pelota –rondó 75% de posesión–, la movió de un lado a otro y buscó permanentemente el pase vertical para romper líneas, una fórmula que había aparecido en el gol de Messi contra Argelia y que volvió a aparecer en el tanto anulado a Giovani Lo Celso tras una asistencia de Alvarez. Por momentos, Nicolás Tagliafico y Giuliano Simeone se convertían en extremos, estiraban a una defensa de cinco hombres que se paraba en línea y generaban espacios entre el líbero y los stoppers, y también a las espaldas de los laterales.

Argentina procuró resolver rápidamente el asunto. Un tiro libre generado por Lo Celso en la puerta del área terminó en el gol del volante. Su remate se metió junto al palo derecho del arco de Yazeed Abulaila, que tuvo responsabilidad: armó la barrera para cubrir el otro poste, incluso con un jugador acostado, pero antes de la ejecución se movió detrás y dejó libre más de media valla. La pelota entró exactamente por ese sector. Poco después, Lautaro aumentó de penal, destacó el diario La Nación.

La selección dio la sensación de tener siempre bajo control el partido, pero bajó la intensidad al comienzo del segundo tiempo y Jordania le dio una lección: en un Mundial no se puede dar ventajas. Los asiáticos construyeron una muy buena jugada colectiva y Mousa Al-Tamari definió casi debajo del travesaño. Una acción que perfectamente podría haber sido de Argentina.

La reacción de Scaloni fue casi inmediata y el entrenador tomó la decisión que cualquier otro habría adoptado en su lugar: poner a Messi. La idea era que el 10, ovacionado desde que bajó del micro y más cuando su imagen fue proyectada en la pantalla gigante del estadio, sumara algo de rodaje con miras al duelo con Cabo Verde y evitara llegar con 11 días sin jugar, pero el descuento de Jordania exigía una reacción. En una de las pocas pelotas que tocó, facturó: tiro libre casi al centro del arco, sexto gol en el Norteamérica 2026 y el estadio otra vez de pie.

Compacto de Argentina 3 vs. Jordania 1

El campeón va de menor a mayor en el Mundial. Empezó con dudas ante Argelia: goleó, pero pasó más de un sofocón y dependió de la magia del rosarino para destrabar un partido que por momentos se había complicado. Frente a Austria mostró una versión más sólida en defensa, pero volvió a generar poco en ataque y, otra vez, necesitó que el astro apareciera, con un gol en cada tiempo. Contra Jordania empezó muy bien y después se relajó, pero la entrada de Messi cambió el clima: el equipo y la hinchada terminaron unidos en un mismo grito.

Argentina cumplió su deber. Desde que el 5 de diciembre pasado conoció cuál serían sus rivales, el objetivo era sumar los nueve puntos en el grupo J y llegar fortalecida a las instancias finales. El cuadro de lo que queda se presenta, en principio, favorable. En el camino espera Cabo Verde; luego, en el octavo de final, el vencedor de Australia vs. Egipto, y en los cuartos estaría Colombia, Ghana, Suiza o, de nuevo, Argelia. Argentina hizo su parte y ahora empieza la parte del Mundial que definirá si esta selección, que ya sabe cómo jugar estos partidos, volverá a hacer historia.